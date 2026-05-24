अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, ममता बनर्जी की किसे चेतावनी, कहा- हम उस दिन...
ममता बनर्जी ने कहा कि जब आप (भाजपा) दिल्ली में सत्ता से हटेंगे, तो आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका को याद दिलाना चाहती हूं कि वे ही कानून के असली रक्षक हैं।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं व जनता को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता ने बीजेपी का बिना नाम लिए कहा कि जब आप दिल्ली में सत्ता से हटेंगे तो आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा को राज्य में जीत मिली है। वहीं, ममता बनर्जी 15 सालों की सत्ता के बाद हारी हैं।
ममता बनर्जी ने लोगों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिए एक संदेश में कहा, "जब कल्याणी एक्सप्रेस सेतु बनाया गया था, तो सड़क पर 43 घर प्रभावित हुए थे, और हमने उनके पुनर्वास के लिए बिल्कुल वैसे ही 43 घर बनाए थे। अब, यहां लूटपाट, तोड़फोड़ और सभी निशानों को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। जब आप (भाजपा) दिल्ली में सत्ता से हटेंगे, तो आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका को याद दिलाना चाहती हूं कि वे ही कानून के असली रक्षक हैं। मैं राज्य आतंकवाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखूंगी। मैं देखूंगी कि किसमें ज्यादा ताकत है, संविधान में या बंदूक की नली में।"
सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में, ममता बनर्जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर चार मई को काउंटिंग एजेंट और CRPF जवानों की आड़ में काउंटिंग सेंटरों में घुसने का भी आरोप लगाया। बनर्जी ने कहा कि वह भवानीपुर में आगे चल रही थीं, लेकिन भाजपा उम्मीदवार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जिताने में मदद करने के लिए वोटों की लूट की गई। ममता बनर्जी ने कहा, "वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम में हेराफेरी की गई, वोट लूटे गए और मुझे काउंटिंग सेंटर से बाहर धकेल दिया गया।" उन्होंने आगे कहा, “ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में लूटपाट हुई, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और भाजपा के राज में पुलिस शिकारी बन गई है।”
वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई तोड़-फोड़ की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार की प्राथमिकता बुलडोजर चलाना है। कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए घोष ने राज्य के कई हिस्सों में अतिक्रमण हटाने और तोड़-फोड़ की चल रही कार्रवाई की आलोचना की। घोष ने कहा, "इस सरकार की प्राथमिकता बुलडोजर चलाना है। कभी सड़क किनारे ठेले वालों पर, तो कभी मूर्तियों पर। उन्होंने उत्तरी बंगाल में कॉमरेड लेनिन की मूर्ति तोड़ दी। उनकी प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। उनकी प्राथमिकता बुलडोजर है, जो नकारात्मकता का प्रतीक है।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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