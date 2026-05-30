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सड़कों पर उतरेंगी ममता, चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर करेंगी प्रदर्शन; पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद अक्सर राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं, जिसे लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। अब टीएमसी प्रमुख खुद इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं।

सड़कों पर उतरेंगी ममता, चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर करेंगी प्रदर्शन; पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी आगामी 2 जून को चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन करेंगी। टीएमसी ने यह जानकारी दी है। इस विरोध प्रदर्शन के लिए फिलहाल कोलकाता पुलिस की अनुमति मिलना अभी बाकी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद अक्सर राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं, जिसे लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। अब टीएमसी प्रमुख खुद इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Mamata Banerjee
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