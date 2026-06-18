बागी उड़ा न ले जाएं करोड़ों का फंड! TMC ने HDFC बैंक से कहा- सभी खाते फ्रीज कर दो
TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस में भारी बगावत के बीच पार्टी ने HDFC बैंक से अपने सभी खाते फ्रीज करने की मांग की है। पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने बागियों द्वारा फाइनेंशियल हाईजैकिंग और प्री-साइंड चेक के गलत इस्तेमाल का डर जताया है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायकों के एक बड़े गुट की बगावत के बाद, पार्टी नेतृत्व अब अपने करोड़ों रुपये के बैंक खातों पर नियंत्रण बनाए रखने को लेकर गहराई चिंता में है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली दोनों जगहों पर ममता बनर्जी की टीएमसी इस वक्त एक बड़े अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। इसी अभूतपूर्व आंतरिक संकट के बीच पार्टी ने एक आपातकालीन कदम उठाते हुए कोलकाता स्थित HDFC बैंक से अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की है।
बगावत के बीच पूर्व कोषाध्यक्ष ने लिखा पत्र
तृणमूल कांग्रेस के नेता और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने कोलकाता स्थित HDFC बैंक की एक शाखा को पत्र लिखकर पार्टी के बैंक खातों के संचालन पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया है। हालांकि वह अब पार्टी के कोषाध्यक्ष नहीं हैं, फिर भी उन्होंने पत्र में खुद को इसी पद पर बताते हुए यह आपातकालीन मांग की है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने संगठन में बड़े बदलाव किए थे। 5 जून को दक्षिण कोलकाता की टॉलीगंज विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह सुभाशीष चक्रवर्ती को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
'प्री-साइंड चेक' और फंड लूटे जाने का डर
न्यूज18 के हाथ लगी HDFC बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा (कोलकाता) को लिखी गई इस चिट्ठी से टीएमसी के भीतर गहराते संकट की साफ तस्वीर सामने आती है। पत्र में अरूप विश्वास ने दावा किया है कि पार्टी के भीतर मौजूद विरोधी गुट खुद को पार्टी का वैध पदाधिकारी बता रहे हैं। उन्होंने बैंक से पार्टी खातों के किसी भी तरह के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने का आग्रह किया है ताकि 'फाइनेंशियल हाईजैकिंग' को रोका जा सके।
पत्र में यह भी बताया गया है कि रूटीन प्रशासनिक खर्चों के लिए पार्टी मुख्यालय में कई 'प्री-साइंड' (पहले से हस्ताक्षर किए हुए) ब्लैंक चेक रखे हुए हैं। पार्टी नेतृत्व को डर है कि बागी गुट इन चेकों तक पहुंच बनाकर बैंक खातों से करोड़ों रुपये निकाल सकता है या डायवर्ट कर सकता है।
क्या है राजनीतिक टूट का मौजूदा आंकड़ा?
बैंक को लिखे गए इस पत्र में पार्टी के भीतर हुई राजनीतिक टूट के असली आंकड़े का भी खुलासा किया गया है। पत्र के मुताबिक, मौजूदा टीएमसी नेतृत्व के पास पार्टी के 28 सांसदों में से केवल 8 और 60 विधायकों में से सिर्फ 2 विधायकों का ही समर्थन बचा है। वहीं, पार्टी के बाकी 20 सांसद और 58 विधायक पूरी तरह से बागी गुट के साथ जुड़ चुके हैं।
बैंक से की गई तत्काल मांगें
अरूप विश्वास ने तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए बैंक से सभी खातों की यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया है कि जब तक नेतृत्व का यह विवाद नहीं सुलझ जाता, तब तक बैंक खातों से सभी डेबिट ट्रांजैक्शन, फंड ट्रांसफर और देनदारियों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही, खातों के संचालन के अधिकारों में होने वाले किसी भी बदलाव को रोकने का भी अनुरोध किया गया है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें