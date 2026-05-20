TMC में बगावत की आहट…चुनाव हार के बाद पहला प्रदर्शन फ्लॉप; केरल में दूध ₹4 लीटर महंगा, पढ़ें टॉप न्यूज

Top News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट और बगावत की आशंका गहरा गई है। दूसरी ओर, केरल में नई कांग्रेस सरकार ने दूध के दाम चार रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें एक जून से लागू होंगी

Top News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट और बगावत की आशंका गहरा गई है। पार्टी द्वारा बुधवार को आयोजित पहले बड़े विरोध प्रदर्शन में ही कई विधायकों की अनुपस्थिति ने इसे फीका साबित कर दिया, जिससे टूट की अटकलें और तेज हो गई हैं। दूसरी ओर, केरल में नई कांग्रेस सरकार ने दूध के दाम चार रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें एक जून से लागू होंगी। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद TMC में फूट की आशंका! पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार के बाद पार्टी में बड़ी फूट और बगावत की संभावना बढ़ गई है। बुधवार को पार्टी के पहले बड़े विरोध प्रदर्शन में महज 35 विधायकों की ही उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि कुल 80 विधायक हैं। विधानसभा परिसर में डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप चुनाव के बाद हुई हिंसा और फेरीवालों के खिलाफ अभियान के विरोध में धरना दिया गया। यह सत्ता से बाहर होने के बाद TMC का पहला समन्वित आंदोलन था। कार्यक्रम में शोभनदेव चट्टोपाध्याय, नयना बनर्जी, कुणाल घोष और ऋतब्रत बनर्जी सहित कई नेता शामिल हुए। पढ़ें पूरी खबर...

TMC सांसद माला रॉय ने कोर्ट में किया सरेंडर भाजपा सरकार बनने के बाद TMC नेताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी TMC लोकसभा सांसद और कोलकाता नगर निगम (KMC) चेयरपर्सन माला रॉय ने बुधवार को कोलकाता की अदालत में सरेंडर कर दिया। बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। पढ़ें पूरी खबर...

केरल की नई कांग्रेस सरकार ने बढ़ाए दूध के दाम केरल में कांग्रेस नीत नई सरकार के गठन के तुरंत बाद दूध चार रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। राज्य की सहकारी डेयरी संस्था MILMA ने नई कीमतों की घोषणा की है, जो 1 जून से लागू होंगी। MILMA चेयरमैन केएस मणि ने बताया कि दाम बढ़ाने का फैसला पिछली सरकार ने ही लिया था, लेकिन आचार संहिता के कारण लागू नहीं हो सका। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की मंजूरी के बाद अब इसे अमल में लाया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है रूस रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन दौरे पर पहुंचे और बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रूस से लगातार संपर्क बनाए रखने के बीच पुतिन का यह बयान युद्ध समाप्ति की दिशा में संभावित प्रगति का संकेत दे रहा है। पढ़ें पूरी खबर...