20,000 करोड़ का नुकसान, लेकिन... GST 2.0 को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना

Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने कहा कि जीएसटी रिफार्म्स के उनके राज्य को करीब 20 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान है। इसके बावजूद वह खुश है कि जनता को इससे लाभ होगा, लेकिन केंद्र बेमतलब ही इसका श्रेय ले रहा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 09:29 PM
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने जीएसटी कटौती की वजह से राज्यों के राजस्व में हो रहे घाटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को इससे 20,000 करोड़ रुपए का घाटा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्यों को किसी न किसी तरीके से मुआवजा दे देगी लेकिन ऐसे में उनके जैसे राज्यों का क्या होगा?

पीएम मोदी के देश के नाम हुए संबोधन के कुछ ही देर बात एक दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि यह बदलावों से आम नागरिकों को लाभ होगा। ममता ने कहा, "हम (तृणमूल कांग्रेस) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की पूरी छूट की मांग करने वाले पहले थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? कुछ लोग हमारे राजस्व की कटौती के माध्यम से अपना प्रचार करना चाहती है। क्या वे अंधे हैं?

पीएम का नाम लिए बिना ममता ने उन पर निशाना साधते हुए कहा,"हम 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व खो रहे हैं, हालांकि हम जीएसटी कम होने से खुश हैं। लेकिन आप (मोदी) इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? हमने जीएसटी की दरें घटाने की मांग की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) के साथ जीएसटी परिषद की बैठक में हमारा यही सुझाव था।"

इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ने एक बार फिर से भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे तथाकथित अत्याचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिना दस्तावेजों वाले मजदूरों को अवैध बांग्लादेशी समझकर हिरासत में लिया जा रहा है। ममता ने कहा,"लोगों को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वह बंगाली बोलते हैं।

