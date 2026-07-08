ममता बनर्जी खो बैठीं आपा! TMC कार्यकर्ता को ही जड़ दिया थप्पड़, देखें वीडियो

वीडियो वायरल होने के साथ सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट्स में इसे ममता बनर्जी की हताशा बताया जा रहा है, तो कुछ इसे सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश का नतीजा मान रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 'दीदी' ने अपना आपा खो दिया और भीड़ के बीच अपने ही एक पार्टी कार्यकर्ता को सरेराह थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना कोलकाता की सड़क पर उस समय हुई जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी के एक मार्च और रैली के बाद समर्थकों के बीच से गुजर रही थीं।

वीडियो में क्या आया सामने? सामने आए दृश्यों में देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी भारी सुरक्षा घेरे, पार्टी नेताओं और समर्थकों की भीड़ के बीच से पैदल आगे बढ़ रही हैं और बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करती दिख रही हैं। इसी दौरान अचानक वे अपने करीब खड़े एक शख्स पर अपना हाथ उठाती हुई नजर आती हैं। हाथ उठाने के अगले ही पल, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग उस शख्स को तुरंत ममता बनर्जी के पास से हटाकर पीछे की तरफ धकेल देते हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बिना रुके लगातार आगे बढ़ती रहती हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट्स में इसे ममता बनर्जी की "हताशा" बताया जा रहा है, तो कुछ इसे सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश का नतीजा मान रहे हैं।

यह पूरी घटना किस वजह से हुई और किस बात पर ममता बनर्जी इतनी नाराज हुईं, इसकी सही परिस्थितियां अभी साफ नहीं हो पाई हैं। तत्काल यह भी पता नहीं चल सका है कि जिस व्यक्ति पर हाथ उठाने का दावा किया जा रहा है, वह असल में तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था या फिर भीड़ में शामिल कोई आम नागरिक।

इस वीडियो की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके साथ ही, इस पूरे विवाद को लेकर न तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) की तरफ से और न ही किसी आधिकारिक मंच से अब तक कोई बयान जारी किया गया है।

बीजेपी पर लगाया मार्च को रोकने का आरोप हालांकि वीडियो देख कर लग रहा है कि यह वही प्रदर्शन मार्च है, जो TMC ने बारुईपुर में 11 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में बुधवार को निकाला था। इससे पहले ममता बनर्जी इस मार्च को बाधित करने का भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आरोप भी लगा चुकी हैं।

बनर्जी ने आरोप लगाया कि रैली की इजाजत देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को लागू करना सुनिश्चित करने के बजाय पुलिस ने बीजेपी की एक ''शाखा'' के तौर पर काम किया।

दक्षिण कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर प्रदर्शन मार्च के समापन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने रैली को बाधित किया और मार्ग में कई स्थानों पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की।

उन्होंने कहा, ''उच्च न्यायालय ने हमारी रैली को अनुमति दी थी, लेकिन भाजपा के गुंडों ने इसे रोक दिया। रैली की अनुमति देने वाले अदालत के आदेश को पुलिस कैसे नजरअंदाज कर सकती है? भाजपा के गुंडों ने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा। क्या यही लोकतंत्र है?''