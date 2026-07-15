ममता बनर्जी मान लें कि हमसे अलग होकर गलती की थी, कांग्रेस ने रख दी मांग

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस लगातार टूट का सामना कर रही है। पार्टी विधायकों से लेकर सांसदों तक दोनों ही जगह से टूट चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने उनके सामने एक मांग रख दी है।

कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांग की है कि वह पार्टी से अलग होने की गलती को स्वीकार कर लें। साथ ही कांग्रेस ने उन्हें 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम का भी न्योता दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है, जब तृणमूल कांग्रेस टूट का सामना कर रही है और बनर्जी के सामने पार्टी का नाम और निशान बचाने की चुनौती है।

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख शुभांकर सरकार ने बनर्जी को कार्यक्रम का न्योता दिया है। उन्होंने कहा, 'अगर वह सबके सामने यह मानती हैं कि कांग्रेस छोड़ना एक गलती थी और 21 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मीनार के मंच पर आती हैं, तो यह राजनीतिक प्रायश्चित का एक अहम कदम होगा।'

उन्होंने कहा, 'इससे कम से कम यह तो दिखेगा कि वह अतीत की कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस का मंच सभी के लिए खुला है और वह आकर सम्मान व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।'

एक चुनौती भी दे दी शुभांकर ने कहा है कि ममता बनर्जी को 21 जुलाई 1993 का ऐतिहासिक महत्व समझना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर ममता बनर्जी में सचमुच हिम्मत है, तो उन्हें इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं करना चाहिए। उन्हें यह मानना ​​चाहिए कि उन्होंने अतीत में एक गलत राजनीतिक फैसला लिया था। शहीद मीनार पर हमारे कार्यक्रम में आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका स्वागत है।'

उन्होंने कहा, '21 जुलाई 1993 का आंदोलन यूथ कांग्रेस के झंडे तले हुआ था। यह इतिहास का हिस्सा है और इससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक अतीत का सम्मान करता है, उसे ज्यादा सम्मान मिलता है।'

क्या हुआ था 21 जुलाई 1993 को साल 1993 में 21 जुलाई को यूथ कांग्रेस की रैली में पुलिस फायरिंग में कथित तौर पर 13 लोगों की मौत हो गई थी। खास बात है कि इस रैली की अगुवाई बनर्जी कर रहीं थीं। उन्होंने दिसंबर 1997 में कांग्रेस का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। तब से ही पार्टी इस दिन बड़ी रैलियां करती है। जबकि, कांग्रेस भी इस दौरान कुछ कार्यक्रम करती रही।

ममता बनर्जी गुट को नहीं मिली अनुमति ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल का बागी गुट एस्प्लेनेड में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। दूसरी ओर, पुलिस ने ममता के नेतृत्व वाले गुट को विक्टोरिया हाउस के सामने कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत नहीं दी है, जहां यह कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। यह मामला अब अदालत में लंबित है।