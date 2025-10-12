लड़कियों को रात में नहीं जाने देना चाहिए बाहर, गैंगरेप केस में ममता बनर्जी का विवादित बयान

पश्चिम बंगाल के एक निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओडिशा की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिए। इसमें सरकार को घसीटना गलत है।

पश्चिम बंगाल में मेडिकल की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया था। लड़की ओडिशा की रहने वाली है और रात में अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए गई थी, जिसके बाद अचानक से तीन अज्ञात लोग वहां पहुंच गए और मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास उसके साथ बलात्कार किया। मामले के वक्त लड़की का दोस्त घटनास्थल से फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने रविवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटना में संदिग्ध भूमिका के कारण एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है।

एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "यह एक निजी कॉलेज है। तीन हफ्ते पहले ओडिशा में समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। ओडिशा सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। वह रात 12.30 बजे कैसे बाहर आई? जहां तक ​​मुझे पता है, घटना जंगल के इलाके में हुई थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जांच जारी है। मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों और विशेष रूप से लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा, "...लड़कियों को रात में बाहर (कॉलेज से) जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी। यह एक वन क्षेत्र है। पुलिस सभी लोगों की तलाशी ले रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे... जब ऐसा दूसरे राज्यों में होता है, तो यह भी निंदनीय है। ऐसी घटनाएं मणिपुर, यूपी, बिहार, ओडिशा में हुई हैं, हमें भी लगता है कि सरकार को वहां कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे राज्य में, हमने 1-2 महीने के भीतर लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, और निचली अदालत ने आरोपियों को फांसी देने का आदेश दिया।"

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान अभी उजागर नहीं की है। पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह बेहद संवेदनशील मामला है और हम आगे की जानकारी बाद में देंगे।’’ पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को पुलिस ने परानागंज काली बाड़ी श्मशान घाट से सटे जंगल में अपराध स्थल की घेराबंदी कर दी।