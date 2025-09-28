दिल में काबा, नजर में मदीना; दुर्गा पंडाल में इस गाने पर ताली बजाती दिखीं ममता, भड़की BJP

Mamata Banerjee: एक वायरल वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा पंडाल में दिल में काबा, नजर में मदीना गाने पर ताली बजाती नजर आ रही हैं। वीडियो पर भड़कते हुए बीजेपी ने इसे हिंदू परंपराओं के खिलाफ साजिश बताया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दुर्गा पंडाल में काबा वाले गीत पर ताली बजाती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस वायरल वीडियो पर अब भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। भाजपा की तरफ से इस वीडियो के समय और गाने की जगह पर सवाल उठाते हुए इसे हिंदू परंपराओं को कमजोर करने की एक साजिश का हिस्सा बताया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ममता बनर्जी एक दुर्गा पंडाल में दिखाई दे रही हैं, जहां पर एक गायक बंगाली में 'काबा मेरे दिल में, आँखों में मदीना" गीत गाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर सीएम ममता बड़ी ही खुशी के साथ ताली बजाती नजर आ रही हैं।

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के सहारे इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर निशाना साधते हुए नवरात्रि समारोह में दुर्भावनापूर्ण विचारों और संदिग्ध भावनाओं को फैलाने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कहा, "जब पूरा देश नवरात्रि मना रहा है, तब इंडि गठबंधन के नेताओं के दुर्भावनापूर्ण विचार और संदिग्ध भावनाएं सामने नजर आ रही हैं।"