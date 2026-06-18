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ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने पर बवाल, TMC ने सीएम शुभेंदु पर साधा निशाना; BJP का पलटवार

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Mamata Banerjee security: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 20 साल पुराने निजी सुरक्षा अधिकारी को हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की है। वहीं भाजपा की तरफ से भी इस पर करारा जवाब दिया है।

ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने पर बवाल, TMC ने सीएम शुभेंदु पर साधा निशाना; BJP का पलटवार

Mamata Banerjee security: पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को हटाने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी के आवास पर सुरक्षा की कमी को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत और ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को बेशर्म तक कह दिया।

गुरुवार को इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्य की भाजपा सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "तृणमूल सुप्रीमों की सुरक्षा में 20 साल से तैनात अधिकारी को हटा दिया गया है। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री बदले की राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने नए सुरक्षा अधिकारि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि उन्हें उसी अधिकारी पर विश्वास था, जो उनके साथ पिछले कई दशकों से है।"

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सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने शेयर किया था वीडियो

दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को ममता बनर्जी के घर के बाहर की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने वीडियो पब्लिश करते हुए लिखा, "रात 9.30 बजे हैं। ममता बनर्जी के साथ 20 वर्षों से तैनात पीएसओ को उनके कोलकाता स्थित आवास से हटा लिया गया है। वह अंदर हैं। मैंने मैन गेट को बंद करने के लिए अपनी कार खड़ी कर दी है। यहां कोई सुरक्षा नहीं है। मैंने यह वीडियो शूट की है।"

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इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी ने लिखा, "राजनीतिक प्रतिशोध का एक चौंकाने वाला निचला स्तर। आखिर आप क्या साजिश रच रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? बदले की राजनीति के प्रति आपका जुनून और असुरक्षा से प्रेरित सत्ता का दुरुपयोग यह दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। यदि छोटी राजनीति का कोई चेहरा होता है। तो वह आपका ही है।"

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी साधा निशाना

इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी भाजपा के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि तीन बार की मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी ममता बनर्जी को भाजपा की बेशर्म और बदले की भावना रखने वाले सरकार अपमानित कर रही है। उनकी जान को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर, मोहन भागवत हमारे पैसे से XYZ+++ सुरक्षा और सैकड़ों कमांडो गाड़ियों का आनंद ले रहे हैं।

टीएमसी की तरफ से आते इस हमले का भाजपा की तरफ से भी जवाब दिया गया। भाजपा विधायक असीम सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्हें उनके पद के अनुसार ही सुरक्षा दी जाएगी।

बता दें, यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है। जब पश्चिम बंगाल में 15 साल तक शासन करने वाली ममता बनर्जी अपनी पार्टी की टूट से परेशान हैं। ममता के करीब 20 सांसदों ने उनका साथ छोड़कर त्रिपुरा की एक पार्टी के साथ विलय कर लिया है। यह कभी प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। इसके बाद आज ही ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी झटका दिया। बागी गुट के विधायक रितब्रत बनर्जी को हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने से इनकार कर दिया।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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