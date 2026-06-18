ममता बनर्जी की सुरक्षा हटाने पर बवाल, TMC ने सीएम शुभेंदु पर साधा निशाना; BJP का पलटवार

Mamata Banerjee security: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 20 साल पुराने निजी सुरक्षा अधिकारी को हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश की है। वहीं भाजपा की तरफ से भी इस पर करारा जवाब दिया है।

Mamata Banerjee security: पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को हटाने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी के आवास पर सुरक्षा की कमी को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत और ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को बेशर्म तक कह दिया।

गुरुवार को इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्य की भाजपा सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "तृणमूल सुप्रीमों की सुरक्षा में 20 साल से तैनात अधिकारी को हटा दिया गया है। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री बदले की राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने नए सुरक्षा अधिकारि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि उन्हें उसी अधिकारी पर विश्वास था, जो उनके साथ पिछले कई दशकों से है।"

सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने शेयर किया था वीडियो दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को ममता बनर्जी के घर के बाहर की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने वीडियो पब्लिश करते हुए लिखा, "रात 9.30 बजे हैं। ममता बनर्जी के साथ 20 वर्षों से तैनात पीएसओ को उनके कोलकाता स्थित आवास से हटा लिया गया है। वह अंदर हैं। मैंने मैन गेट को बंद करने के लिए अपनी कार खड़ी कर दी है। यहां कोई सुरक्षा नहीं है। मैंने यह वीडियो शूट की है।"

इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर भी इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी ने लिखा, "राजनीतिक प्रतिशोध का एक चौंकाने वाला निचला स्तर। आखिर आप क्या साजिश रच रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? बदले की राजनीति के प्रति आपका जुनून और असुरक्षा से प्रेरित सत्ता का दुरुपयोग यह दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। यदि छोटी राजनीति का कोई चेहरा होता है। तो वह आपका ही है।"

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी साधा निशाना इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी भाजपा के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि तीन बार की मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रह चुकी ममता बनर्जी को भाजपा की बेशर्म और बदले की भावना रखने वाले सरकार अपमानित कर रही है। उनकी जान को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर, मोहन भागवत हमारे पैसे से XYZ+++ सुरक्षा और सैकड़ों कमांडो गाड़ियों का आनंद ले रहे हैं।

टीएमसी की तरफ से आते इस हमले का भाजपा की तरफ से भी जवाब दिया गया। भाजपा विधायक असीम सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्हें उनके पद के अनुसार ही सुरक्षा दी जाएगी।