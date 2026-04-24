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'बंगाल जीतने के बाद दिल्ली पर करूंगी कब्जा', दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी का ऐलान

Apr 24, 2026 05:11 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ममता बनर्जी ने PM मोदी के झालमुड़ी खाने के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से पहले से तय किया गया था। उन्होंने कहा, 'पहले से ही टीवी कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।'

'बंगाल जीतने के बाद दिल्ली पर करूंगी कब्जा', दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी का ऐलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि बंगाल जीतने के बाद उनका अगला टारगेट दिल्ली होगा। बनर्जी ने कहा, 'बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी।' शुक्रवार को कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले लोगों की सूची उनके पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पृष्ठभूमि के लोगों को प्रशासन में जगह दी गई है। उन्होंने कहा, 'आप हमें हराने की क्षमता नहीं रखते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं यहीं मरूंगी। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि दिल्ली से भी भाजपा को हटाना होगा।'

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ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारग्राम में झालमुड़ी खाने के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से पहले से तय किया गया था। उन्होंने कहा, 'पहले से ही टीवी कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। झालमुड़ी घर पर पहले से तैयार की गई थी और दुकानदार को 10 रुपये दिए गए थे। मैं तो नकद भी नहीं रखती।' भाजपा के चुनावी प्रचार पर तंज कसते हुए टीएमसी चीफ ने कहा, 'उन्होंने कहा कि जीतने के बाद झालमुड़ी खाएंगे, लेकिन मैं कहती हूं कि दिल्ली से आपको भेलपुरी खिलाऊंगी। पहले चायवाला की छवि थी, अब वोट पाने के लिए झालमुड़ी का सहारा लिया जा रहा है।'

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विभाजनकारी एजेंडा थोपने की कोशिश: ममता बनर्जी

टीएमसी चीफ ने उन ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी, जो राज्य में विभाजनकारी एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव राज्य को कमजोर करने और उस पर नियंत्रण करने की सुनियोजित कोशिशों का मुकाबला करने के लिए है। पिछले एक महीने से राज्यभर में चुनावी रैलियां कर रहीं बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'बंगाल को कमजोर करने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में बैठकर बंगाल के अधिकार छीनने और अपना एजेंडा थोपने की साजिश रचने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि बंगाल की जनता सब देख रही है और वह अपने वोट के जरिए जवाब देगी।'

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ममता बन्रजी का इशारा पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के राज्य में चल रहे प्रचार अभियान की ओर था। उन्होंने कहा, 'चौरंगी, भवानीपुर, जादवपुर और टॉलीगंज में मैंने लोगों को स्पष्ट इरादे के साथ बाहर निकलते देखा- वे एकजुट हैं और बंगाल की पहचान और भविष्य की रक्षा के लिए तैयार हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे दिल्ली से बंगाल को चलाएंगे, यहां की राजनीति को नियंत्रित करेंगे, लोगों को बांटेंगे और संस्कृति को विकृत करेंगे, वे गलतफहमी में हैं। इस जमीन की याददाश्त लंबी है और हौसला मजबूत है।'

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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