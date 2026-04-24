'बंगाल जीतने के बाद दिल्ली पर करूंगी कब्जा', दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी का ऐलान

ममता बनर्जी ने PM मोदी के झालमुड़ी खाने के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से पहले से तय किया गया था। उन्होंने कहा, 'पहले से ही टीवी कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि बंगाल जीतने के बाद उनका अगला टारगेट दिल्ली होगा। बनर्जी ने कहा, 'बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी।' शुक्रवार को कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले लोगों की सूची उनके पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पृष्ठभूमि के लोगों को प्रशासन में जगह दी गई है। उन्होंने कहा, 'आप हमें हराने की क्षमता नहीं रखते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं यहीं मरूंगी। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि दिल्ली से भी भाजपा को हटाना होगा।'

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारग्राम में झालमुड़ी खाने के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से पहले से तय किया गया था। उन्होंने कहा, 'पहले से ही टीवी कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। झालमुड़ी घर पर पहले से तैयार की गई थी और दुकानदार को 10 रुपये दिए गए थे। मैं तो नकद भी नहीं रखती।' भाजपा के चुनावी प्रचार पर तंज कसते हुए टीएमसी चीफ ने कहा, 'उन्होंने कहा कि जीतने के बाद झालमुड़ी खाएंगे, लेकिन मैं कहती हूं कि दिल्ली से आपको भेलपुरी खिलाऊंगी। पहले चायवाला की छवि थी, अब वोट पाने के लिए झालमुड़ी का सहारा लिया जा रहा है।'

विभाजनकारी एजेंडा थोपने की कोशिश: ममता बनर्जी टीएमसी चीफ ने उन ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी, जो राज्य में विभाजनकारी एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव राज्य को कमजोर करने और उस पर नियंत्रण करने की सुनियोजित कोशिशों का मुकाबला करने के लिए है। पिछले एक महीने से राज्यभर में चुनावी रैलियां कर रहीं बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'बंगाल को कमजोर करने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में बैठकर बंगाल के अधिकार छीनने और अपना एजेंडा थोपने की साजिश रचने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि बंगाल की जनता सब देख रही है और वह अपने वोट के जरिए जवाब देगी।'