बंगाल में हमको हराया गया, हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे; रामलीला मैदान में बरसीं ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, बंगाल में हम हारे नहीं, हमको हराया गया। इसका बदला हम राजनीति से लेंगे। नौकरी लुट गई, वोटर हाईजैकिंग की।
रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ आयोजित महारैली में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। बनर्जी ने कहा कि बंगाल में हमको हराया गया। हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे और राजनीतिक रूप से इसका बदला लेंगे।
ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, बंगाल में हम हारे नहीं, हमको हराया गया। इसका बदला हम राजनीति से लेंगे। नौकरी लुट गई, वोटर हाईजैकिंग की।'' ज्ञानेश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वैनिश कुमार आपका वैनिश होगा। उन्होंने एक पोएम भी गाई और कहा कि वैनिश-वैनिश यस पापा, वोट चोरी यस पापा, इलेक्शन चोरी यस पापा।
ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अब लोग कहते हैं कि भाजपा का साथ, सबका विनाश। मंदिर का पैसा लूट गया, इज्जत लुट गई। बंगाल एसआईआर का पीड़ित है, हम छोड़ेंगे नहीं। सेव इंडिया,सेव डोमोक्रेसी, भाजपा हटाओ।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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