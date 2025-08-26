'हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, अगर भाषा एक जैसी है तो...', ममता बनर्जी ने क्या कहा

सीएम बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘इस बार आप (पीएम मोदी) कह रहे हैं कि आपको कोलकाता की हवा में दुर्गा पूजा का उत्सव महसूस हो रहा है। इससे पता चलता है कि आप कैसे झूठे आख्यान गढ़ते हैं और झूठ फैलाते हैं।’

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बर्धमान में मंगलवार को सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, आपने बनाया। अगर हमारी भाषा एक जैसी है, तो हम क्या कर सकते हैं? बंगाली एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है।' भाजपा पर हर चुनाव से पहले एनआरसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि पार्टी 1971 के दौरान और उससे पहले देश के इस हिस्से में आए भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताने के लिए मतदाता सूची के एसआईआर को लागू करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर रही है।

ममता बनर्जी ने कहा, ‘भारत के निर्वाचन आयोग के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं चुनाव आयोग से आग्रह करती हूं कि वह उनकी हर मांग को मानकर भाजपा का लॉलीपॉप नहीं बने। हम उन्हें हर बांग्ला भाषी नागरिक को बांग्लादेशी बताकर परेशान करने और निर्वासित करने के उनके एजेंडे को पूरा करने की इजाजत नहीं देंगे।’ सीएम बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वह पूर्व में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समारोह की अनुमति नहीं दिए जाने का झूठ फैला चुके हैं।

पीएम मोदी पर साधा निशाना सीएम बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘इस बार आप (पीएम मोदी) कह रहे हैं कि आपको कोलकाता की हवा में दुर्गा पूजा का उत्सव महसूस हो रहा है। इससे पता चलता है कि आप कैसे झूठे आख्यान गढ़ते हैं और झूठ फैलाते हैं।’ ममता बनर्जी ने गरीबों के सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि 2011 में सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार ने राज्य में मकान बनाने के लिए 2.26 लाख पट्टे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे सालों पर किसी भूखंड पर रह रहे व्यक्ति को उसपर उसका स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।