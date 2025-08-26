Mamata Banerjee says We did not create Bangladesh you did our language is the same 'हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, अगर भाषा एक जैसी है तो...', ममता बनर्जी ने क्या कहा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
'हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, अगर भाषा एक जैसी है तो...', ममता बनर्जी ने क्या कहा

'हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, अगर भाषा एक जैसी है तो...', ममता बनर्जी ने क्या कहा

सीएम बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘इस बार आप (पीएम मोदी) कह रहे हैं कि आपको कोलकाता की हवा में दुर्गा पूजा का उत्सव महसूस हो रहा है। इससे पता चलता है कि आप कैसे झूठे आख्यान गढ़ते हैं और झूठ फैलाते हैं।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 11:09 PM
'हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, अगर भाषा एक जैसी है तो...', ममता बनर्जी ने क्या कहा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बर्धमान में मंगलवार को सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'हमने बांग्लादेश नहीं बनाया, आपने बनाया। अगर हमारी भाषा एक जैसी है, तो हम क्या कर सकते हैं? बंगाली एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है।' भाजपा पर हर चुनाव से पहले एनआरसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि पार्टी 1971 के दौरान और उससे पहले देश के इस हिस्से में आए भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताने के लिए मतदाता सूची के एसआईआर को लागू करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर रही है।

ममता बनर्जी ने कहा, ‘भारत के निर्वाचन आयोग के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं चुनाव आयोग से आग्रह करती हूं कि वह उनकी हर मांग को मानकर भाजपा का लॉलीपॉप नहीं बने। हम उन्हें हर बांग्ला भाषी नागरिक को बांग्लादेशी बताकर परेशान करने और निर्वासित करने के उनके एजेंडे को पूरा करने की इजाजत नहीं देंगे।’ सीएम बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वह पूर्व में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समारोह की अनुमति नहीं दिए जाने का झूठ फैला चुके हैं।

पीएम मोदी पर साधा निशाना

सीएम बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘इस बार आप (पीएम मोदी) कह रहे हैं कि आपको कोलकाता की हवा में दुर्गा पूजा का उत्सव महसूस हो रहा है। इससे पता चलता है कि आप कैसे झूठे आख्यान गढ़ते हैं और झूठ फैलाते हैं।’ ममता बनर्जी ने गरीबों के सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि 2011 में सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार ने राज्य में मकान बनाने के लिए 2.26 लाख पट्टे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे सालों पर किसी भूखंड पर रह रहे व्यक्ति को उसपर उसका स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।

विकास कार्यों पर क्या कहा

बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान राज्य के 76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के 78 प्रतिशत क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित की गई। शेष क्षेत्रों को भी यह सुविधा पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व बर्दवान जिले में भूमि पट्टे वितरण करने के लिए आयोजित सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘हम अपने वादों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। 2011 में सरकार बनाने के बाद हमने राज्य में मकान के लिए 2.26 लाख पट्टे, 1.80 लाख कृषि भूमि पट्टे और 47,000 से ज्यादा वन पट्टे वितरित किए हैं। अकेले पूर्वी बर्दवान में 28,840 पट्टे, 832 शरणार्थी पट्टे और 1,443 वन पट्टे वितरित किए गए हैं। आने वाले दिनों में हम 24,000 और पट्टे वितरित करेंगे।'

