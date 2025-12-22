Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsMamata Banerjee says Minorities should unite after Bengal wrest Delhi from BJP
अल्पसंख्यक एकजुट रहें, बंगाल के बाद हम भाजपा से दिल्ली छीन लेंगे; ममता बनर्जी ने भरी हुंकार

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, 'बीजेपी पैसे की ताकत से उन्हें बांटने और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए वे एकजुट होकर इसका मुकाबला करें।'

Dec 22, 2025 11:09 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर नाम लिए बिना तीखा हमला किया। टीएमसी चीफ ने उन पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल सहायकों के कार्यक्रम में बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश को खतरनाक दिशा में धकेल रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने इसी के साथ कहा कि जनता सब कुछ देख रही है। बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री के संदर्भ में कहा, 'वह सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि वह प्रधानमंत्री के कामों में भी दखल देते हैं। वह पूरे देश को नियंत्रित कर रहे हैं।' उन्होंने लोगों से कहा कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है।

ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, 'बीजेपी पैसे की ताकत से उन्हें बांटने और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए वे एकजुट होकर इसका मुकाबला करें।' उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं से भाजपा को बंगाल में पैर जमाने से रोकने और उसके सत्ता कब्जे की चालों का पूरी तरह प्रतिरोध करने को कहा। ममता ने साफ तौर पर कहा कि हम बंगाल के बाद दिल्ली को भी बीजेपी से छीन लेंगे।

मनरेगा का नाम बदलने पर साधा निशाना

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा मनरेगा के स्थान पर लाए गए नए कानून से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया और जानबूझकर धार्मिक प्रतीकों को चुनिंदा इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा, 'मुझे राम नाम से कोई आपत्ति नहीं है।' इसी बीच, बनर्जी ने राज्य सरकार को सूचित किए बिना केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने इसे संघीय व्यवस्था के नियमों को जानबूझकर दरकिनार करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकांश बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) स्कूल शिक्षक हैं और माध्यमिक परीक्षाएं नजदीक हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
