Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वोटिंग के बाद मशीन बदल सकते हैं, 24 घंटे रखो निगरानी; EVM पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल

Apr 05, 2026 03:53 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने-धमकाने और उनकी नामें हटाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद से करीब 500 अधिकारियों को गलत तरीके से हटाया गया है। 

वोटिंग के बाद मशीन बदल सकते हैं, 24 घंटे रखो निगरानी; EVM पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (EVM) से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। ममता ने अपने समर्थकों से कहा, 'सभी ईवीएम मशीनों की अच्छी तरह से जांच करें। बूथ एजेंट्स को भी EVM की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मुझे उनकी योजना पता है। वोटिंग के बाद, सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की निगरानी में वे अंदर जा सकते हैं और मशीन बदल सकते हैं, इसलिए हमें 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। आपको सावधानी से देखना चाहिए कि वे ईवीएम को हैक न करें।'

ये भी पढ़ें:पाक का 'मध्यस्थ' वाला झूठ एक्सपोज, एक्स डिप्लोमेट ने खोली शाहबाज-मुनीर की पोल

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने-धमकाने और उनकी नामें हटाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद से करीब 500 अधिकारियों को ऐसे तरीके से हटा दिया गया है, जिससे राज्य का प्रशासनिक काम-काज प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही यह काम कुछ समय के लिए धीमा पड़ जाए, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम काटना नागरिकों पर दबाव डालने और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश है।

ये भी पढ़ें:होर्मुज पार कर गया भारत का 9वां जहाज ‘ग्रीन आशा’, LPG लेकर जल्द पहुंचेगा भारत

शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनावी मुकाबला

टीएमसी चीफ ने घोषणा की कि भविष्य में किसानों के लिए अलग से बजट लाया जाएगा, जिसे उन्होंने कृषि समुदाय को समर्थन देने का एक अहम कदम बताया। ममता बनर्जी इस बार भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भवानीपुर सीट से भारी मुकाबले में उतरेंगी। 2011 से भवानीपुर से विधायक रही ममता बनर्जी चौथी बार इस सीट को बचाने की कोशिश करेंगी। हालांकि, इस बार अधिकारी के सीधे मुकाबले में उनके लिए सीट बचाना आसान नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:हिंदुओं को ढाल बनाकर रची जा रही गजवा-ए-हिंद की साजिश, ATS ने पाक को किया बेनकाब

फिलहाल पश्चिम बंगाल में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (SIR) न्यायपालिका की निगरानी में चल रहा है। इस अभ्यास के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 7,04,59,284 (7.04 करोड़) रह गई है, जबकि पहले यह 7,66,37,529 (7.66 करोड़) थी। यानी मतदाता सूची में 61 लाख से अधिक नामों में बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार, 60,06,675 मतदाताओं के नामों पर विचार-विमर्श चल रहा था और अब विचाराधीन नामों की पहली पूरक सूची जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होनी है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
West Bengal TMC Kolkata अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।