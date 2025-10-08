Mamata Banerjee says Amit Shah acting PM one day may become Narendra Modi Mir Zafar अमित शाह मीर जाफर की तरह धोखा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी हो जाएं सावधान: ममता बनर्जी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMamata Banerjee says Amit Shah acting PM one day may become Narendra Modi Mir Zafar

अमित शाह मीर जाफर की तरह धोखा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी हो जाएं सावधान: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं और कभी भी पीएम मोदी को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सचेत रहने की जरूरत है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताWed, 8 Oct 2025 05:31 PM
share Share
Follow Us on
अमित शाह मीर जाफर की तरह धोखा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी हो जाएं सावधान: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तुलना मीर जाफर से कर दी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह देश "कार्यवाहक प्रधानमंत्री" की तरह काम कर रहे हैं। बीते दिनों बाढ़ से तबाह उत्तरी बंगाल से लौटने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, ममता बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहती हैं कि वे अमित शाह पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि एक दिन वे मीर जाफर बन कर उन्हें धोखा दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रही थीं। ममता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “ये सरकार देश को खत्म कर देगी। मैंने कई सरकारें देखी हैं लेकिन ऐसी अहंकारी और तानाशाह सरकार कभी नहीं देखी। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज ये सत्ता में हैं, कल नहीं भी रह सकते हैं। उनके पार्टी के नेता ने कहा है कि बंगाल में 8 लाख वोटर का नाम काट देंगे। आप खुद बताइए बंगाल में अभी बारिश, बाढ़, त्योहार सब कुछ हैं। ऐसे में वे 15 दिन के अंदर SIR करवाने की बात कर रहे हैं।” इसमें बीजेपी का भी कमीशन होगा।”

ममता बनर्जी ने आगे अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “ये सब अमित शाह का खेल है। वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री भी सब जानते हैं।” ममता ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करिए। एक दिन वे आपके बड़े मीर जाफर बन जाएंगे। पहले से ख्याल रखिए।”

ये भी पढ़ें:आप केजरीवाल बनो, ममता नहीं; महबूबा ने क्यों दी उमर अब्दुल्ला को ऐसी सलाह
ये भी पढ़ें:ICU में भर्ती भाजपा सांसद मुर्मू से मिलकर ममता बनर्जी बोलीं-बहुत सीरियस नहीं हैं

कौन था मीर जाफर?

गौरतलब है कि CM ममता बनर्जी यहां 18वीं सदी के बंगाल के सेनापति मीर जाफर का जिक्र कर रही थीं, जिसने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराज-उद-दौला को धोखा दिया और बाद में अंग्रेजों की मदद से राजा बन गया। दरअसल मीर जाफर नवाब सिराज-उद-दौला की सेना का प्रधान सेनापति था। उसने बंगाल का नवाब बनने के लालच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ साजिश रची। 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान, मीर जाफर ने मौके पर अपनी बड़ी सेना को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया, जिससे सिराज-उद-दौला की हार सुनिश्चित हो गई। इस विश्वासघात के बाद, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया।

Mamata Banerjee Amit Shah PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।