ममता बनर्जी अब भी बंगाल की 'दीदी', पहले ही बड़े आयोजन में बागियों को दिखा दिया आईना

शहीद दिवस पर ममता बनर्जी ने भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाई, जबकि बागी TMC गुटों की सभाएं कमजोर रहीं। सबसे बड़ा सरप्राइज कांग्रेस ने दिया, जिसकी शहीद मीनार रैली में अप्रत्याशित भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सबको चौंका दिया।

21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर अपनी रंगत दिखाई। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भारी समर्थक भीड़ जुटाकर अपनी लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया। साथ ही ये भी बता दिया कि भले ही सत्ता में नहीं हैं लेकिन बंगाल की 'दीदी' वही हैं। दूसरी ओर पार्टी के बागी गुटों को समर्थन जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे बड़ा सरप्राइज कांग्रेस ने दिया, जिसकी रैली में अप्रत्याशित रूप से हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही।

दरअसल, यह कार्यक्रम उन 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में आयोजित किया गया, जिन्हें 21 जुलाई 1993 को राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में शहीद कर दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के लगभग दो दशक तक यह रैली कोलकाता का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम मानी जाती थी, जो शहर को पूरी तरह ठप कर देती थी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी वाली BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार शहीद दिवस कई हिस्सों में बंटा नजर आया।

ममता की रैली में भारी भीड़ बिड़ला प्लैनेटेरियम के पास ममता बनर्जी की रैली में दोपहर होते-होते हजारों समर्थक इकट्ठा हो गए। आसपास की सड़कें पूरी तरह भर गईं और माहौल में TMC का पारंपरिक जोश दिखाई दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एस्प्लेनेड इलाके में पुलिस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद TMC को इस स्थान पर कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने विपक्षी INDIA गठबंधन, BJP और अपनी ही पार्टी के बागी गुटों पर एक साथ निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि जो लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, वे बंगाल की असली दौलत हैं। वे हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनका समर्पण और हिम्मत पैसे या ताकत से नहीं मापा जा सकता। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा आंदोलन हर चुनौती के बावजूद आगे बढ़ रहा है। कोई भी धमकी, परेशानी या राजनीतिक दबाव हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर सकता। ममता ने दिल्ली में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी को भी अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा, जो दर्शाता है कि राजनीतिक टकराव कितनी तेजी से बिगड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अन्याय और धमकी जारी रही तो उनका आंदोलन सड़कों पर ही रहेगा।

इंडी ब्लॉक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ममता ने कहा कि रवींद्र जयंती पर मैंने साफ कर दिया था कि मेरा किसी के प्रति व्यक्तिगत अहंकार या कड़वाहट नहीं है। पूरे भारत में हम INDIA ब्लॉक के साथ लड़ रहे हैं और बंगाल में भी यही रणनीति अपनाएंगे। हमारी प्राथमिकता हमेशा लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा रही है। ममता ने बिना नाम लिए पार्टी के पुराने साथियों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने TMC में सालों बिताए और अब रुख बदल लिया है, उनसे कहना चाहती हूं कि एक दिन हर नकाब उतर जाएगा। एजेंसियों के डर से कई लोग चले गए, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ करीब 40000 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ।

बागी TMC गुट का हाल बेहाल दूसरी ओर ममता की रैली से महज कुछ ही दूरी पर मेयो रोड पर विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी TMC गुट की सभा में भीड़ काफी कम दिखी। वहीं, दिल्ली में सुदीप बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले 20 लोकसभा सांसदों वाले गुट ने राजघाट पर अलग से शहीद दिवस मनाया। बागी मंच से पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने आपको सेलिब्रिटी नहीं बनाया, लाखों तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बनाया है। अभिषेक जिस चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा करते हैं, वह पैसा भी लाखों TMC कार्यकर्ताओं का है। आप पैदल आइए, हम अपना स्कार्फ आपके पैरों में बिछा देंगे। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी से सीधे अपील करते हुए कहा कि मैं आपको एक महीने का समय दे रहा हूं। अभिषेक का हाथ छोड़ दीजिए और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का हाथ थाम लीजिए। TMC जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अभिषेक की नहीं।

कांग्रेस ने तो सबको चौंका दिया इन सबके बीच सबसे चर्चित कार्यक्रम कांग्रेस की शहीद मीनार मैदान वाली रैली रहा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों समर्थक पहुंचे, जिसे देखकर कांग्रेस के कई नेता भी हैरान रह गए। भीड़ इतनी अधिक थी कि शहीद मीनार से आगे तक लोग जमा हो गए और पुलिस को कार्यकर्ताओं को अंदर आने से रोकना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भीड़ शहीद मीनार से आगे निकल गई है। पुलिस कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दे रही। यह कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता है। यह तो बस ट्रेलर है, असली बदलाव अभी बाकी है।