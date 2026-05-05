ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार, तमिलनाडु में विजय ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, टॉप-5

Top News Today: टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद सत्ता छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि वह न तो लोकभवन जाएंगी और न ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगी।

Top News Today: टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद सत्ता छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि वह न तो लोकभवन जाएंगी और न ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगी। दूसरी ओर, तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव तेज हो गया है। TVK प्रमुख विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को हो सकता है। इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार के बावजूद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया है कि वे लोकभवन जाकर इस्तीफा देंगी या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगी। ममता ने दो टूक कहा कि मैं लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने दावा किया कि नैतिक रूप से चुनाव में उनकी जीत हुई है। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि ममता अब किस रणनीति के तहत पद पर बनी रहना चाहती हैं। पढ़ें पूरी खबर...

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट पंजाब के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट (चंडीगढ़) पर मंगलवार को इंडिगो की फ्लाइट (6E108) लैंडिंग के तुरंत बाद एक यात्री के पावर बैंक में जोरदार ब्लास्ट हो गया। घटना से पूरे केबिन में अफरा-तफरी मच गई और केबिन में आग लग गई, जिसे क्रू मेंबर्स ने अग्निशामक यंत्रों से काबू में किया। यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। इस हादसे में पांच यात्री घायल हो गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पढ़ें पूरी खबर...

तमिलनाडु: विजय का सरकार बनाने का दावा तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के प्रमुख अभिनेता विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को हो सकता है। इससे पहले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने DMK की हार के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राज्यपाल ने स्टालिन से नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीती हैं, जबकि DMK मात्र 59 सीटों पर सिमट गई। पढ़ें पूरी खबर...

ED का सख्त एक्शन: DCP शांतनु बिस्वास पर लुकआउट नोटिस पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत के एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले बिस्वास पर कई समनों से बचने का आरोप है। ED को आशंका है कि वे देश छोड़कर फरार हो सकते हैं। यह नोटिस सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार गिरोह से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत जारी किया गया। पढ़ें पूरी खबर...