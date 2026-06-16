भवानीपुर में हार नहीं मान रहीं ममता बनर्जी, नतीजे को कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती
भवानीपुर में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर चुनाव परिणाम रद्द करने और वोटों की फिर से गिनती कराने की मांग की है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर विधानसभा सीट पर अपनी बड़ी हार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम को रद्द करने, वोटों की पुनर्गणना कराने और अन्य उचित राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की हैं।
बता दें कि यह याचिका भवानीपुर विधानसभा चुनाव के आधिकारिक परिणाम घोषित होने के कुछ दिनों बाद दायर की गई है। चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15015 वोटों के भारी अंतर से हराया था। यह हार ममता बनर्जी के लिए काफी झटका मानी जा रही है क्योंकि भवानीपुर को लंबे समय से उनका गढ़ माना जाता रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गहरी पकड़ थी।
बता दें कि भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का सुरक्षित किला समझा जाता था। पिछले कई चुनावों में यहां टीएमसी ने लगातार जीत दर्ज की थी। हालांकि, हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने न केवल भवानीपुर पर कब्जा किया बल्कि नंदीग्राम सीट से भी जीत हासिल की। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
यह घटनाक्रम ममता बनर्जी की उस पुरानी याचिका के निपटारे से ठीक पहले आया है जिसमें उन्होंने 2021 के नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती दी थी। 2021 में शुभेंदु अधिकारी ‘जायंट किलर’ के रूप में उभरे थे जब उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को महज 1956 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हराया था। ममता बनर्जी ने उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नंदीग्राम के रिटर्निंग अधिकारी को वोटों की पुनर्गणना कराने के खिलाफ धमकी दी गई थी। दोनों याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस गंभीर संगठनात्मक और राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के 20 बागी सांसदों के एक बड़े गुट ने, जिसमें ममता बनर्जी की विश्वसनीय सहयोगी सायनी घोष भी शामिल हैं, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय कर लिया है। दूसरी ओर टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रता बनर्जी ने 58 विधायकों के साथ पहले ही पार्टी से बगावत कर चुके हैं।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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