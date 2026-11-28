जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचो, डिलिमिटेशन बिल पर ममता बनर्जी को मिला इमरजेंसी मैसेज
दिल्ली रवाना होने से पहले अपने आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के संदेश मिले थे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने उनसे जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने का कई बार आग्रह किया था।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं से इमरजेंसी मैसेज मिलने के बाद शनिवार को दिल्ली रवाना हो गईं। सोमवार से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कुछ 'महत्वपूर्ण' विधायी कार्य किए जाने हैं। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने को डिलिमिटेशन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश कर सकती है। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास होने की पूरी उम्मीद है।
दिल्ली रवाना होने से पहले अपने आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि उन्हें विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के संदेश मिले थे। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने उनसे जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने का कई बार आग्रह किया था। उन्होंने कहा, "आज दोपहर तीन बजे मुझे एक संदेश मिला। यह बहुत जरूरी था। इसलिए बंगाल में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए कोलकाता में ही रुकने के अपने पहले के फैसले के बावजूद मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है।" पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने उनके लिए विशेष विमान की व्यवस्था करने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और नियमित यात्री विमान से जाने का फैसला किया।
उन्होंने कहा, "मैं एअर इंडिया की उड़ान से दिल्ली जा रही हूं।" ममता बनर्जी का अचानक दिल्ली जाना विपक्षी खेमे में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के समर्थन वाली पहलों का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन देने के अपने फैसले की घोषणा की है। वहीं, परंपरागत रूप से भाजपा का विरोध करने वाले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) ने भी परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का ऐलान किया है।
कल होगी इंडिया अलायंस की बैठक
'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की रविवार को दिल्ली में बैठक होनी है, जिसमें उभरती राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी और संसद के विशेष सत्र में आने वाले विधायी कार्यों को लेकर विपक्ष की रणनीति तय की जाएगी। ममता बनर्जी के भी इस बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। पत्रकारों से बातचीत में बनर्जी ने कहा, "जब तक मुझे इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मैं इस पर कोई और टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस