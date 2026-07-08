अब ममता बनर्जी की रैली में फेंके गए अंडे, लगे चोर-चोर के नारे; देखें VIDEO
बुरईपुर रेप और मर्डर केस के विरोध में आयोजित की गई ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली रैली में अंडे फेंके गए। इसके अलावा, चोर-चोर के नारे लगे। ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बुरईपुर में 11 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान, आयोजित रैली में अंडे फेंके गए और चोर-चोर के नारे लगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के कई नेताओं और सांसदों को विरोध का सामना करना पड़ा है। कई जगह उनके नेताओं पर अंडे फेंके गए हैं और चोर-चोर के नारे लगे है। हालांकि, टीएमसी ऐसी घटनाओं के पीछे भाजपा का हाथ बताती है, जबकि भगवा दल इसे आम लोगों की नाराजगी करार दे रही है।
ममता बनर्जी की रैली में बालीगंज फारी से हाजरा मोड़ तक अंडे फेंके गए। सामने आए वीडियो में रैली में शामिल हुए लोगों पर अंडों से हमला होता दिख रहा है। इस दौरान चोर-चोर कहकर उनका विरोध किया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी TMC के यूथ वर्कर्स ने यह रैली आयोजित की थी। भाजपा और टीएमसी यूथ विंग के वर्कर्स के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिसवालों को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दक्षिणी कोलकाता के बल्लीगंज फारी से शुरू हुई रैली के दौरान, दोनों तरफ के गुस्साए वर्कर आपस में भिड़ते दिखे, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स ने बीच-बचाव करते हुए झगड़ा करने वालों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।
'भाजपा समर्थकों ने रैली में डाली रुकावट'
गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि TMC को बरुईपुर घटना पर प्रोटेस्ट रैली करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ क्राइम करने वाले अपराधियों को बचाया, पीड़ितों को शर्मिंदा किया और अक्सर उन्हें छोटी-मोटी घटनाएं बताकर छोटा बताया। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने रैली की इजाजत देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के बजाय भगवा पार्टी की एक शाखा की तरह काम किया। मार्च खत्म होने के बाद साउथ कोलकाता में हाजरा क्रॉसिंग पर एक सभा को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने बार-बार रैली में रुकावट डाली, महिलाओं समेत टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पुलिस कार्यक्रम को शांति से कराने में नाकाम रही।
'रैली को कोर्ट से मिली अनुमति, लेकिन भाजपा के गुंडों ने...'
उन्होंने कहा, ''हाई कोर्ट ने हमारी रैली को अनुमति दी थी, लेकिन भाजपा के गुंडों ने इसे रोक दिया। रैली की अनुमति देने वाले अदालत के आदेश को पुलिस कैसे नजरअंदाज कर सकती है? भाजपा के गुंडों ने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा। क्या यही लोकतंत्र है?'' रैली के दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस युवा इकाई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही और बल भाजपा संगठन की एक शाखा बन गई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा, ''मुझे इस तरह पुलिस निगरानी में रखा गया है, जैसे मैं नजरबंद हूं।'' भाजपा पर तीखा हमला करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया, ''जिन लोगों ने राम मंदिर के चढ़ावे में लूट की, वे भगवान राम के नाम पर यहां अशांति फैला रहे हैं।'' बनर्जी के आरोपों पर भाजपा की ओर से तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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