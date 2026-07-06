सड़क पर उतरीं ममता, छात्रा के रेप-मर्डर केस में न्याय की मांग; निकाला कैंडल मार्च
पश्चिम बंगाल के बरुईपार में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ममता ने अपने घर, कालीघाट में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।
पश्चिम बंगाल के बरुईपार में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ममता ने अपने घर, कालीघाट में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने कैंडल मार्च की अगुवाई भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इन लोगों ने इस वीभत्स घटना के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इससे पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए थे कि ममता बनर्जी को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद जिस तरह से ममता इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, वह दिखाता है कि वह अब ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही हैं।
पीड़िता के परिवार से मिले टीएमसी नेता
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में लागू निषेधाज्ञा के बीच सोमवार को क्षेत्र का दौरा किया। इन लोगों ने उस 11 वर्षीय बच्ची के परिजन से मुलाकात की, जिसकी कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। कोलकाता से 25 किलोमीटर दूर स्थित बरुईपुर का दौरा करने वाले तृणमूल नेताओं में पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक बिमान बनर्जी, राज्यसभा सदस्य डोला सेन और जयनगर की सांसद प्रतिमा मंडल सहित अन्य शामिल हैं। उन्होंने पीड़िता के माता-पिता से अलग-अलग मुलाकात कर उन्हें पार्टी की तरफ से कानूनी और अन्य तरह की मदद का भरोसा दिलाया।
मुलाकात के बाद क्या बोले
मुलाकात के बाद सेन ने मीडिया से कहाकि हम ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहां आए। हमने पीड़िता के पिता से उनके बारुईपुर स्थित आवास पर और मां एवं परिवार के अन्य सदस्यों से थोड़ी दूरी पर उनके पैतृक गांव स्थित मकान में मुलाकात की। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि ममता बनर्जी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं और वह उसे हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएंगी। बरुईपुर के लिए रवाना होने से पहले तृणमूल नेताओं ने दक्षिण कोलकाता में ममता के आवास पर बैठक की। पार्टी ने रविवार रात आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर बैरिकेड लगाए गए और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।
ममता को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण
बरुईपुर दक्षिण से तृणमूल विधायक बिमान बनर्जी ने कहाकि पुलिस को अपराधियों का पता लगाने के लिए ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था। स्थानीय लोगों के पास विरोध-प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उनका विरोध स्वाभाविक था। उन्होंने कहाकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। यह लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए हमारे दौरे में कई रुकावटें आईं। पुलिस ने हमें कई जगहों पर रोका और हमारी गाड़ियों की तलाशी ली, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ममता हमारे साथ यात्रा तो नहीं कर रही हैं।
बरुईपार में तनाव बरकरार
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध-प्रदर्शन के एक दिन बाद सोमवार को भी बरुईपुर में तनाव बरकरार रहा। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को एक प्रमुख सड़क जाम कर दी थी, टायर जलाए थे, पुलिस टीम पर पथराव किया था और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। रविवार को एक तालाब से बोरी में रखा बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद भीड़ ने उसके (बच्ची) साथ दुष्कर्म और हत्या में शामिल होने के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रविवार को हुई हिंसा के बाद बरुईपुर और उसके आसपास के नरेंद्रपुर और सोनारपुर थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया था।
राज्य सरकार ने गठित की एसआईटी
राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे। पुलिस ने बताया कि रविवार रात चलाए गए तलाश अभियान के दौरान दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीन अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि मामले के मुख्य आरोपी आनंद सरदार को सोमवार को पकड़ लिया गया। कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहाकि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और दोषियों को फांसी की सजा हो। उन्होंने कहाकि यह एक बेहद भयानक अपराध है। मैंने पीड़िता के माता-पिता से बात की है और सरकार वह सब कुछ कर रही है, जिसकी परिवार ने मांग की है।
सीएम शुभेंदु ने क्यों किया टीएमसी नेताओं पर शक
शुभेंदु ने कहाकि मुख्य अपराध के अलावा उसके बाद हुई हिंसा के सिलसिले में भी तीन मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहाकि भीड़ हत्या की एक घटना हुई, जिसमें सांप्रदायिक पहलू भी शामिल था। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे 2019 के सीएए-विरोधी प्रदर्शनों और हाल में हुए वक्फ अधिनियम-विरोधी प्रदर्शनों की यादें ताजा हो गईं। इसके अलावा, सीआरपीएफ के दो जवानों पर हमला किया गया और पुलिस के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। शुभेंदु ने कहाकि हम परिवार को निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। लेकिन हम उन हताश लोगों को भी उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठोर सजा देंगे, जो चुनाव में हार के बाद अपने कमरों में बंद हो गए और इस हिंसा की साजिश रची। उनका इशारा तृणमूल कांग्रेस के उन स्थानीय नेताओं की ओर था, जिन पर रविवार के हिंसक विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का शक है।
टीएमसी नेता ने खारिज की सीएम की बात
हालांकि, तृणमूल सांसद प्रतिमा मंडल ने शुभेंदु के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि सत्ताधारी दल जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहाकि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पार्टी ने सांप्रदायिक रूप से उकसाने वाली कोई हरकत नहीं की। मंडल ने कहाकि हम जानते हैं कि सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। आज पीड़ित परिवार से मिलते समय हमने कोई हंगामा नहीं किया और न ही सरकार विरोधी नारे लगाए; हमने बस उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। भाजपा विधायक और आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ऐसे अपराध पिछली तृणमूल सरकार के दौरान व्याप्त भ्रष्टाचार का नतीजा है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।