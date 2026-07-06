सड़क पर उतरीं ममता, छात्रा के रेप-मर्डर केस में न्याय की मांग; निकाला कैंडल मार्च

पश्चिम बंगाल के बरुईपार में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ममता ने अपने घर, कालीघाट में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

पश्चिम बंगाल के बरुईपार में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को ममता ने अपने घर, कालीघाट में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने कैंडल मार्च की अगुवाई भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इन लोगों ने इस वीभत्स घटना के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इससे पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए थे कि ममता बनर्जी को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद जिस तरह से ममता इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, वह दिखाता है कि वह अब ज्यादा आक्रामक रुख अपना रही हैं।

पीड़िता के परिवार से मिले टीएमसी नेता

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में लागू निषेधाज्ञा के बीच सोमवार को क्षेत्र का दौरा किया। इन लोगों ने उस 11 वर्षीय बच्ची के परिजन से मुलाकात की, जिसकी कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। कोलकाता से 25 किलोमीटर दूर स्थित बरुईपुर का दौरा करने वाले तृणमूल नेताओं में पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक बिमान बनर्जी, राज्यसभा सदस्य डोला सेन और जयनगर की सांसद प्रतिमा मंडल सहित अन्य शामिल हैं। उन्होंने पीड़िता के माता-पिता से अलग-अलग मुलाकात कर उन्हें पार्टी की तरफ से कानूनी और अन्य तरह की मदद का भरोसा दिलाया।

मुलाकात के बाद क्या बोले

मुलाकात के बाद सेन ने मीडिया से कहाकि हम ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहां आए। हमने पीड़िता के पिता से उनके बारुईपुर स्थित आवास पर और मां एवं परिवार के अन्य सदस्यों से थोड़ी दूरी पर उनके पैतृक गांव स्थित मकान में मुलाकात की। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि ममता बनर्जी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं और वह उसे हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएंगी। बरुईपुर के लिए रवाना होने से पहले तृणमूल नेताओं ने दक्षिण कोलकाता में ममता के आवास पर बैठक की। पार्टी ने रविवार रात आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर बैरिकेड लगाए गए और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

ममता को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण

बरुईपुर दक्षिण से तृणमूल विधायक बिमान बनर्जी ने कहाकि पुलिस को अपराधियों का पता लगाने के लिए ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था। स्थानीय लोगों के पास विरोध-प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उनका विरोध स्वाभाविक था। उन्होंने कहाकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। यह लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए हमारे दौरे में कई रुकावटें आईं। पुलिस ने हमें कई जगहों पर रोका और हमारी गाड़ियों की तलाशी ली, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ममता हमारे साथ यात्रा तो नहीं कर रही हैं।

बरुईपार में तनाव बरकरार

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध-प्रदर्शन के एक दिन बाद सोमवार को भी बरुईपुर में तनाव बरकरार रहा। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को एक प्रमुख सड़क जाम कर दी थी, टायर जलाए थे, पुलिस टीम पर पथराव किया था और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। रविवार को एक तालाब से बोरी में रखा बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद भीड़ ने उसके (बच्ची) साथ दुष्कर्म और हत्या में शामिल होने के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रविवार को हुई हिंसा के बाद बरुईपुर और उसके आसपास के नरेंद्रपुर और सोनारपुर थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया था।

राज्य सरकार ने गठित की एसआईटी

राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे। पुलिस ने बताया कि रविवार रात चलाए गए तलाश अभियान के दौरान दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीन अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि मामले के मुख्य आरोपी आनंद सरदार को सोमवार को पकड़ लिया गया। कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहाकि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और दोषियों को फांसी की सजा हो। उन्होंने कहाकि यह एक बेहद भयानक अपराध है। मैंने पीड़िता के माता-पिता से बात की है और सरकार वह सब कुछ कर रही है, जिसकी परिवार ने मांग की है।

सीएम शुभेंदु ने क्यों किया टीएमसी नेताओं पर शक

शुभेंदु ने कहाकि मुख्य अपराध के अलावा उसके बाद हुई हिंसा के सिलसिले में भी तीन मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहाकि भीड़ हत्या की एक घटना हुई, जिसमें सांप्रदायिक पहलू भी शामिल था। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे 2019 के सीएए-विरोधी प्रदर्शनों और हाल में हुए वक्फ अधिनियम-विरोधी प्रदर्शनों की यादें ताजा हो गईं। इसके अलावा, सीआरपीएफ के दो जवानों पर हमला किया गया और पुलिस के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। शुभेंदु ने कहाकि हम परिवार को निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। लेकिन हम उन हताश लोगों को भी उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठोर सजा देंगे, जो चुनाव में हार के बाद अपने कमरों में बंद हो गए और इस हिंसा की साजिश रची। उनका इशारा तृणमूल कांग्रेस के उन स्थानीय नेताओं की ओर था, जिन पर रविवार के हिंसक विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने का शक है।