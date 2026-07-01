किसका होगा TMC सिंबल? चुनाव आयोग के चौखट पहुंची तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई, दोनों गुटों को बुलाने पर EC ने क्या कहा?
चुनाव चिह्न को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दोनों गुटों के बीच चल रही खींचतान के बीच, ऋतब्रत बनर्जी गुट गुरुवार की दोपहर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा और अपना दावा पेश करेगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत का मामला अब चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गया है और दोनों गुटों ने पार्टी के नाम पर अपना-अपना दावा किया है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा हाल ही में अपने पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की नई सूची निर्वाचन आयोग को सौंपे जाने के कुछ दिन बाद बागी विधायक अब गुरुवार को आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर अपने गुट को ''असली'' तृणमूल के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाले हैं।
इस तरह के किसी भी कदम को पहले ही विफल करने की कोशिश में ममता बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के धड़े ने निर्वाचन आयोग के समक्ष दावा किया है कि ममता बनर्जी अब भी पार्टी की अध्यक्ष हैं और पार्टी का संगठनात्मक ढांचा सक्रिय है। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने अभी तक दोनों गुटों को बुलाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। आयोग के एक अधिकारी ने बताया, ''अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। दोनों गुटों को कोई सूचना नहीं भेजी गई है।''
बागी गुट का क्या दावा?
चुनाव आयोग के सामने टीएमसी का यह पक्ष ऐसे समय में आया है, जब बागी गुट ने कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन आयोजित कर वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की और समानांतर संगठनात्मक ढांचे का ऐलान किया। इसे ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को सीधी चुनौती माना जा रहा है। विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने दावा किया कि यह कदम पार्टी में उत्पन्न ''संवैधानिक संकट'' के कारण उठाना पड़ा। गुट का कहना है कि फरवरी, 2022 में गठित पिछली राष्ट्रीय कार्यसमिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
ममता गुट ने खारिज किया दावा
हालांकि, ममता बनर्जी गुट ने इस पूरी कवायद को खारिज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि बागी नेताओं को इस तरह का अधिवेशन बुलाने या पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। तृणमूल का आंतरिक संकट उस समय और गहरा गया, जब सांसदों और विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बागी गुट ने दावा किया है कि उसे बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन प्राप्त है जबकि ममता बनर्जी खेमे का कहना है कि असंतुष्टों के पास कोई संगठनात्मक वैधता नहीं है।
गुरुवार को EC से मिलेगा बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल
बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बने इस नए समूह का एक प्रतिनिधिमंडल, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ कुमार से मुलाकात करेगा। ऋतब्रत बनर्जी गुट ने भी 30 सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय कार्य समिति बनाई है। इसमें फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और रथिन घोष जैसे TMC के वरिष्ठ नेता शामिल हैं – ये वे नेता हैं जिन्हें विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी का कट्टर समर्थक माना जाता था।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।