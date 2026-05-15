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टूट सकती है ममता बनर्जी की पार्टी, कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने से TMC की कई महिला सांसद नाराज

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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महुआ मोइत्रा के साथ सार्वजनिक तौर पर हुई कहासुनी के बाद उन्हें लोकसभा के मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया गया था। उनकी नियुक्ति की घोषणा ममता के कालीघाट स्थित आवास पर हुई पार्टी की एक अंदरूनी बैठक में की गई थी।

टूट सकती है ममता बनर्जी की पार्टी, कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने से TMC की कई महिला सांसद नाराज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के लोकसभा सांसदों का एक धड़ा पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से ही नाराज है। इसकी वजह यह है कि ममता ने लोकसभा में पार्टी को मुख्य सचेतक के रूप में काकोली घोष दस्तीदार की जगह कल्याण बनर्जी की नियुक्ति कर दी है। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। कई महिला सांसदों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। इसके बाद से पार्टी में टूट का भी खतरा मंडराने लगा है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीएमसी सांसद इस नियुक्ति पर अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि कल्याण बनर्जी पर महिला सांसदों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगते रहे हैं। बागावत करने वाले सांसदों में महिलाओं की संख्या अधिक है। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। इनमें से 11 महिलाएं हैं।

पिछले साल सांसद महुआ मोइत्रा के साथ सार्वजनिक तौर पर हुई कहासुनी के बाद उन्हें लोकसभा के मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया गया था। उनकी नियुक्ति की घोषणा ममता के कालीघाट स्थित आवास पर हुई पार्टी की एक अंदरूनी बैठक में की गई थी।

क्या कहा था महुआ ने?

आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने पिनाकी मिश्रा के साथ अपनी शादी पर कल्याण बनर्जी की विवादित टिप्पणियों को लेकर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था, "आप सूअर से कुश्ती नहीं लड़ते। क्योंकि सूअर को इसमें मजा आता है और आप गंदे हो जाते हैं। भारत में ऐसे पुरुष हैं जो गहरे तौर पर स्त्री-द्वेषी, यौन रूप से कुंठित और पतित हैं और संसद में सभी पार्टियों में उनका प्रतिनिधित्व मौजूद है।" इस विवाद के बाद कल्याण बनर्जी ने लोकसबा में टीएमसी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया था।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Mamata Banerjee TMC
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