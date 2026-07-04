'बागियों का कोई अधिकार नहीं' TMC ऑफिस पर कब्जे से भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- 1 लाख रुपए...

Mamata banerjee: कोलकाता में बागी विधायकों द्वारा तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा करने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई हैं। उन्होंने ऑफिस के लीज के पेपर दिखाते हुए कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक संस्था की है। इसके लिए हर महीने एक लाख रुपए खर्चा होता है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वर्चस्व वाली लड़ाई तेज हो गई है। कल देर शाम बागी विधायकों के गुट ने कोलकाता में तृणमूल भवन पर कब्जा कर लिया। अब इस मामले पर ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में ऑफिस पर कब्जा करने वाले विधायकों पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ममता ने कहा कि यह ऑफिस 2027 तक लीज पर लिया गया है। वह लगातार इसके बिल भरती हैं, हर महीने करीब एक लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में इस पर केवल उनके गुट का अधिकार है।

ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब शनिवार को भी उन्हें एक तगड़ा झटका लगा है। कुछ ही समय पर टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गईं चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आज पद से इस्तीफा दिया और बागी विधायकों के साथ मुलाकात की। इसके बाद आज फेसबुक लाइव पर आकर ममता ने कहा कि उन्होंने अब इस पद को संभाल लिया है। पद को संभालने का ऐलान करने के बाद ममता बनर्जी ने बागियों पर हमले को और भी ज्यादा तेज कर दिया। उन्होंने कहा, "ऑफिस 2027 तक लीज पर है। यह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक संस्था की संपत्ति है। हमने हर महीने किराया दिया है और इसे साबित करने के लिए हमारे पास चेक रिकॉर्ड हैं। हम रखरखाव, बिजली बिल, टैक्स और अन्य खर्चों पर भी हर महीने लगभग 1 लाख रुपये खर्च करते हैं।"

मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं- ममता बनर्जी अपने हाथों से बनाई पार्टी खोने की कगार पर आईं ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। लेकिन पार्टी ऑफिस को लेकर विवाद का फैसला राजनीतिक दावों के बजाय कानूनी दस्तावेजों और समझौतों के आधार पर होना चाहिए। बता दें, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी का ऑफिस 2022 से मेट्रोपॉलिटन इलाके में स्थित है। पार्टी का मुख्य ऑफिस ईएम बाईपास के करीब है, लेकिन वहां पर अभी काम चल रहा है।

बागियों ने किया ऑफिस पर कब्जा ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब चुनाव आयोग पार्टी के वर्चस्व के मुद्दे पर लगातार सवाल कर रहा है। अपना दावा मजबूत करने के लिए बागी विधायकों ने शुक्रवार देर शाम पार्टी ऑफिस जाकर उस पर अधिकार कर लिया। रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व फिरहाद हकीम समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले बाहर लगे पोस्टर हटा दिए और नए पोस्टर लगा दिए। इन पर ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी। इसके बाद एक बैठक करके इस भवन के तालों को भी बदल दिया गया।

बागी विधायकों के दल ने दावा किया कि वह ही असली टीएमसी हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि भवन के मालिकों के साथ जरूरी कार्यवाही पूरी कर ली गई है। अब से तृणमूल भवन से ही काम करेगा। उन्होंने ऑफिस के बाहर 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' का साइनबोर्ड भी लगाया और सीनियर विधायक अरूप रॉय को पार्टी का चेयरपर्सन बताया।

कुणाल घोष ने पुलिस में की शिकायत तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय से इस तरह से कब्जा हो जाने के बाद कोलकाता की राजनीति गर्म हो गई। ममता बनर्जी के समर्थक नेताओं ने इस घटनाक्रम का विरोध किया और औपचारिक रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने तर्क दिया कि निकाले गए सदस्यों के पास हेडक्वार्टर पर कब्जा करने का कोई संगठनात्मक अधिकार नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई ममता बनर्जी ने 4 मई को केवल पश्चिम बंगाल की सत्ता ही नहीं गंवाई, बल्कि पार्टी के कई नेताओं का भरोसा ही गंवा दिया। दो महीनों के अंदर तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। पार्टी के सांसद टूट चुके हैं, विधायक बागी हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद भी ममता के मन के मुताबिक नहीं भरा गया। अब आलम यह है कि उनके हाथ से टीएमसी की कमान भी जाती हुई दिख रही है।