SIR पर बोलीं ममता बनर्जी, मैंने खुद फॉर्म नहीं भरा, क्या दंगाइयों की पार्टी को...

संक्षेप: SIR पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने खुद अभी तक अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान एक भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो वह धरना देंगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है?

बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया, तो मैं धरना दूंगी। पश्चिम बंगाल में कोई निरुद्ध केंद्र नहीं बनेगा। वे वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से ठीक दो महीने पहले एसआईआर करा रहे हैं।’’

बनर्जी ने कहा कि उन्होंने खुद अभी तक अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है?’’ केंद्र सरकार पर बंगालियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा, ‘‘हमारे पास एक (केंद्रीय) गृह मंत्री हैं जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर उन्हें निरुद्ध केंद्रों में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकालने देंगे। अगर किसी को जबरन निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका हम बखूबी जानते हैं।’’