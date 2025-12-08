Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsMamata Banerjee on not attending Gita recitation programme It was a BJP event
भाजपा का कार्यक्रम था, मैं कैसे जाती; गीता पाठ में शामिल नहीं होने पर बोलीं ममता बनर्जी

संक्षेप:

उत्तर बंगाल के दौरे पर निकलने से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर कहा, ‘अगर यह एक निष्पक्ष कार्यक्रम होता तो मैं निश्चित रूप से वहां जाती। मैं एक पार्टी से जुड़ी हूं और एक विचारधारा का अनुसरण करती हूं।’

Dec 08, 2025 04:48 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सनातन संस्कृति संसद की ओर से आयोजित भगवद्गीता पाठ कार्यक्रम में अपनी अनुपस्थिति को सही ठहराया। सीएम ने कहा कि उन्होंने इसमें हिस्सा इसलिए नहीं लिया, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक कार्यक्रम था। रविवार को कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में राज्य भर से लाखों लोग जुटे थे। इसे 2026 विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू पहचान के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था।

उत्तर बंगाल के आधिकारिक दौरे पर निकलने से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर कहा, 'अगर यह एक निष्पक्ष कार्यक्रम होता तो मैं निश्चित रूप से वहां जाती। मैं एक पार्टी से जुड़ी हूं और एक विचारधारा का अनुसरण करती हूं। मैं सभी धर्मों, जातियों और पंथों का सम्मान करती हूं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं ऐसे कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकती हूं, जिसमें भाजपा सीधे तौर पर शामिल है? मैं उन लोगों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होती, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से नफरत करते हैं और महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन नहीं करते।

बंगाल का अपमान करने का लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे बंगाल और मेरे शिक्षकों ने मुझे बनाया है। जो बंगाल का अपमान करते हैं और बांग्ला विरोधी है, मैं उनके साथ नहीं हूं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल सीवी आनंद बोस दोनों को निमंत्रण भेजा गया था। राज्यपाल बोस ने कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि बनर्जी अनुपस्थित रहीं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, 'एक सच्चे हिंदू को ऐसे निमंत्रणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे उनकी आस्था पर संदेह पैदा होता है।'

West Bengal Mamata Banerjee TMC
