PM-CM को पद से हटाने वाले बिल पर विपक्ष का हमला तेज, ममता बनर्जी ने बताया ‘सुपर आपातकाल’

अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में हुए जेल के बाद पद से हटाए जाने से संबंधित बिल लोकसभा में पेश किया है। इस बिल पर संग्राम छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि सरकार का यह कदम देश में लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह ‘सुपर-आपातकाल’ से भी बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस कानून के जरिए सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है और यह लोकतंत्र पर बड़ा हमला है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को बिल पर हुए हंगामे के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिल की आलोचना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा, “मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक की कड़ी निंदा करती हूं। मैं इसे एक सुपर-आपातकाल से भी बढ़कर, भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखती हूं। यह कदम भारत में लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।"

ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि विधेयक का उद्देश्य 'एक व्यक्ति-एक पार्टी-एक सरकार' की प्रणाली को मजबूत करना है। उन्होंने कहा, “यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदने वाला है।" उन्होंने कहा है कि इससे न्यायपालिका की आजादी खतरे में पड़ सकती है। CM ममता ने कहा, “यह विधेयक अब हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहता है। हम जो देख रहे हैं वह पहले कभी नहीं हुआ है। यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर हिटलरी हमले से कम नहीं है। यह विधेयक न्यायपालिका को उसकी संवैधानिक भूमिका से वंचित करना चाहता है।”

अदालतों को कमजोर करने की कोशिश-ममता उन्होंने आगे कहा, “अदालतों को कमजोर करना जनता को कमजोर करना है। उन्हें न्याय पाने के अधिकार से वंचित करना, उन्हें लोकतंत्र से वंचित करना है। हमें इस खतरनाक कदम का विरोध करना ही होगा। संविधान सत्ताधारियों की संपत्ति नहीं है। यह भारत की जनता का है।”

अमित शाह ने पेश किया बिल इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किए। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है। विधेयक में प्रावधान है कि पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों के आरोपों में अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को 30 दिन की हिरासत में रखा जाता है तो इसके अगले दिन ही उसे पदमुक्त समझा जायेगा। हिरासत से छूटने के बाद ऐसे व्यक्ति को फिर से पद दिया जा सकता है।