TMC के बागी सांसदों पर भड़के बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर, बोले- ये लोग...
हुमायूं कबीर का कहना है कि जो टीएमसी सांसद अपनी पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाकर एनडीए में जा रहे हैं, उन्हें जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट देकर चुना है। ऐसे में ये लोग आम लोगों को धोखा दे रहे हैं। बता दें कि बंगाल में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। विधायकों और सांसदों की टूट हो रही है। विधानसभा में 80 में से 64 विधायकों ने ममता बनर्जी से अलग रुख अपना लिया है, जबकि लोकसभा में भी 19 सांसदों ने ममता का साथ छोड़कर काकोली घोष के नेतृत्व में नया गुट चुन लिया। सांसदों की बगावत पर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर ने जमकर हमला बोला है और कहा है कि ये लोग आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पश्चिम बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर का कहना है, "जो टीएमसी सांसद अपनी पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाकर एनडीए में जा रहे हैं, उन्हें जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट देकर चुना है। ऐसे में ये लोग आम लोगों को धोखा दे रहे हैं।" बता दें कि टीएमसी के 19 सांसदों ने बगावत की थी। इन सदस्यों के साइन वाला एक कथित लेटर भी सामने आया, जोकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा गया है।
इस लेटर में काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एक अलग गुट को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है और भाजपा नीत एनडीए को समर्थन देने की बात कही गई है। हस्ताक्षरित पत्र सामने आने से उन सांसदों के बारे में तस्वीर साफ होती प्रतीत हो रही है जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि, इस लेटर की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन इसमें साइन करने वालों में काकोली घोष, यूसुफ पठान, सायोनी घोष समेत तमाम सांसद हैं।
ममता को सीट ऑफर कर चुके हैं हुमायूं कबीर
ममता बनर्जी की पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी चीफ पर नरम दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ममता बनर्जी को रेजीनगर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में लौटने का रास्ता सुझाया था। कबीर ने 2026 के चुनावों में मुर्शिदाबाद जिले की नौदा और रेजीनगर विधानसभा सीटें जीती थीं। उन्होंने कहा कि वह बनर्जी की रेजीनगर से विधानसभा में वापसी में मदद करने को तैयार हैं। चुनाव नियमों के तहत दो सीटों में से एक सीट छोड़ने पर वहां उपचुनाव होने की उम्मीद है। कबीर ने पत्रकारों से कहा, "अगर ममता बनर्जी मेरे पास आती हैं, तो मैं उन्हें रेजीनगर से विधानसभा भेज सकता हूं। अगर वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं, तो वह नहीं जीतेंगी। लेकिन अगर वह चाहें, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अपने निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत पक्की करूंगा।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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