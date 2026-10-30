ममता बनर्जी के भतीजे ने कैमरे पर पुलिसवालों को धमकाया, कहा- सबकी लिस्ट बना रहा हूं

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राज्य की डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों पर सरकार को खुश करने के आरोप लगाए और भविष्य में कार्रवाई की बात कही है।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। (PTI Photo/Ravi Choudhary)

लोकसभा सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुलकर पुलिसकर्मियों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मदद करने वालों की लिस्ट उनके पास है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उनका बयान ऐसे समय पर आया है, जब ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन के खिलाफ कार्रवाई की है।

अभिषेक बनर्जी ने उन पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है, जो 'सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं।' साथ ही उन्होंने कहा, 'मैं नामों की लिस्ट बना रहा हूं और सरकार बदलने के बाद किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा।' हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा, '...जिन पुलिसवालों को लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से अच्छी पोस्टिंग मिल गई हैं, तो बतात हूं कि दो साल के बाद क्या होगा।'

इंद्रनील सेन के खिलाफ कार्रवाई पीटीआई के अनुसार, सेन को दुर्गा पूजा के 'प्रीव्यू शो' और टिकट बिक्री में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एक अदालत ने गुरुवार को 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। मासआर्ट सोसाइटी से जुडे़ कथित मामले में सेन गिरफ्तार हुए थे। सेन और उनकी पत्नी मधुचंदा पर इस संगठन से जुड़े होने का आरोप है।

इसपर भी अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो लोग अपने जमीर से समझौता करने से इनकार करते हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, जबकि गंभीर अपराधों के आरोपी भाजपा में शामिल होने के बाद बच जाते हैं।

क्या हैं आरोप पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार में सांस्कृतिक मामलों और पर्यटन मंत्री रहे सेन पर दुर्गा पूजा का व्यावसायीकरण करने और 'प्रीव्यू शो' के लिए महंगे टिकट बेचने का आरोप है। बोबाजार थाने में जॉयदीप मुखर्जी की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में सेन का नाम शामिल किया गया था। मुखर्जी का आरोप है कि 2022 से 2024 के बीच, सेन और उनके संगठन ने खुद को यूनेस्को से जुड़ा बताकर, 'प्रिव्यू-शो' के टिकट बेचे और धर्म के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की।

यह मामला कोलकाता के बहूबाजार पुलिस थाने में जयदीप मुखर्जी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की। पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मान्यता मिलने के बाद मासआर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी।

मामले के मुताबिक, आरोपियों ने 2022 से 2025 के बीच संगठन के माध्यम से 'विशेष प्रवेश वाले पूजा पास' देने के लिए आम लोगों से बड़ी रकम जुटाई। आरोपियों ने कथित तौर पर 'गलत तरीके से यह दावा किया कि संगठन यूनेस्को प्रायोजित संस्था है और बाद में इन पैसों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया।'

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया ममता बनर्जी का जिक्र मुख्यमंत्री ने कहा, 'सेन के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी। ईडी और कोलकाता पुलिस भी इसकी जांच कर रही थी। उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिला होगा, लेकिन यह सोचना गलत होगा कि इंद्रनील सेन ने सारा पैसा अपने पास रख लिया। हो सकता है कि उन्होंने इस पैसे में से ममता बनर्जी को भी हिस्सा दिया हो। मामला सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, जांच और भी बड़े नामों तक पहुंचेगी। बस इंतजार कीजिए और देखिए।'