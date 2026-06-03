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ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कसा शिकंजा, घर पहुंची ED की टीम

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। बुधवार को एक टीम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है।

ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कसा शिकंजा, घर पहुंची ED की टीम

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में हुए हमले के बाद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर एक और संकट आ गया है। ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को उनके घर पहुंची है। इससे पहले, पिछले दिनों ही बनर्जी पर सीआईडी ने भी फर्जी सिग्नेचर मामले में शिकंजा कसा था और पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची थी। हालांकि, वह घर पर नहीं मिले थे।

अभिषेक बनर्जी इस समय पश्चिम बंगाल के कथित प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी कोलकाता स्थित उनके कालीघाट आवास पर उन्हें नोटिस देने और पूछताछ के लिए समन जारी करने पहुंचे। हालांकि, इस दौरान अभिषेक घर पर नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार, वह ममता बनर्जी के यहां बैठक में शामिल होने के लिए गए हुए हैं।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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