ICU में भर्ती भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मिलकर ममता बनर्जी बोलीं- बहुत सीरियस नहीं हैं

पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावित लोगों से संपर्क करने की कोशिश के दौरान हमले में घायल हुए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू फिलहाल ICU में हैं। बीते दिनों भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल पहुंचा था, जिस दौरान उन पर पथराव हुआ था।

पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद खागेन मुर्मू पर हुए हमले के बाद से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार को भाजपा सांसद से मिलने अस्पताल पहुंचीं। ICU में भर्ती खगेन मुर्मू से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें मधुमेह बढ़ने की वजह से निगरानी में रखा है।

बता दें कि बंगाल के उत्तरी हिस्से में आए बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए पहुंचे खगेन पर नागराकाटा में पथराव हुआ था। भीड़ ने भाजपा विधायक शंकर घोष पर भी हमला किया। इस हमले का आरोप भाजपा ने TMC पर लगाया है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को मालदा उत्तर के सांसद मुर्मू से मुलाकात कर कहा है कि उन्होंने डॉक्टरों से बात की है और भाजपा नेता को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

ममता बनर्जी ने मूर्मू को इलाज के लिए कोलकाता ले जाए जाने की जरूरत पर कहा, “ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। उन्हें डायबिटीज है। मैंने डॉक्टरों से भी बात की है। मधुमेह के कारण उन्हें निगरानी में रखा गया है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।”

ICU में भर्ती हैं खगेन मुर्मू फिलहाल खगेन मुर्मू का सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी हैं। इससे पहले डॉक्टरों ने जानकारी दी थी हमले में की आखों के नीचे गंभीर चोटें आई हैं। डाक्टरों ने पुष्टि की है कि उनकी हालत स्थिर है और चेहरे पर हुए फ्रैक्चर के लिए तत्काल सर्जरी करनी पड़ेगी। बीजेपी सांसद का इलाज कर रहे हैं अस्पताल के सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को बताया, “मुर्मू को चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें उनकी आंख के नीचे की टूटी हुई हड्डी भी शामिल है। फिलहाल वह आईसीयू में हैं। समय-समय पर उनकी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और उनकी हालत स्थिर है।”

भाजपा-TMC भिड़े इस बीच इस घटना से देश भर में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने TMC पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है, वहीं TMC ने आरोप लगाया है कि भाजपा आपदा प्रभावित इलाकों में फोटो खिंचवाने में व्यस्त थी। घटना के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी ना होने पर भाजपा ने तीखी आलोचना की है और धमकी दी है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।