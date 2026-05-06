डिसमिस करना है तो करो, लेकिन नहीं दूंगी इस्तीफा; ममता की दो टूक, सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या बोलीं?
कल से लगातार हो रही आलोचना और हैरानी के बीच उन्होंने बुधवार को कहा कि भले ही वे मुझे डिसमिस कर दें लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि यह एक काला दिन बने। बनर्जी ने कहा कि पार्टी 29 अप्रैल से जारी चुनाव के बाद की हिंसा के ख़िलाफ SC जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक लहजे में कहा है कि डिसमिस करना है तो करो लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगी। वह अपने इस फ़ैसले पर पूरी तरह अड़ी हुई हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कल से लगातार हो रही आलोचना और हैरानी के बीच उन्होंने बुधवार को कहा, "भले ही वे मुझे हटा दें। मैं चाहती हूँ कि यह एक काला दिन बने।" आज अपने विधायकों के साथ हुई एक बैठक में बनर्जी ने कहा कि पार्टी 29 अप्रैल से जारी चुनाव के बाद की हिंसा के ख़िलाफ कोर्ट जाएगी।
ममता ने पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की अपने कालीघाट स्थित घर पर बैठक बुलाई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इसी बैठक में उन्होंने हालिया पश्चिम बंगाल चुनाव के जनादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अपना इरादा जाहिर किया। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ममता ने BJP पर चुनावी धांधली के गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि BJP ने धांधली कर और सीट चोरी करराज्य में 200 से ज़्यादा सीटों की ज़बरदस्त बहुमत हासिल की है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लगाए।
ममता खुद लड़ेंगी केस, चंद्रिमा भट्टाचार्य देंगी साथ
अदालती लड़ाई की ओर अपने रुख में बदलाव की घोषणा करते हुए, बनर्जी ने कहा कि वह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (जो इस साल का चुनाव हार गई हैं), चंद्रिमा भट्टाचार्य, चुनाव जनादेश को चुनौती देने के लिए अदालतों में अपनी वकालत फिर से शुरू करेंगी। बनर्जी ने यह भी ज़ोर देकर कहा कि स्थानीय चुनावों में झटका लगने के बावजूद, उनकी नजरें दिल्ली में विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करने पर टिकी हैं। उन्होंने एक दिन पहले भी इस बात का जिक्र किया था।
ममता अपने फैसले पर अडिग
ममता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने के अपने फैसले को जान-बूझकर किया गया एक विरोध प्रदर्शन बताया है। उन्होंने कहा किवह इसके ज़रिए उस जनादेश का विरोध कर रही हैं जिसे भाजपा ने जबरदस्ती चुराया है। उन्होंने एक दिन पहले हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात का ज़िक्र किया था। तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बुआ की भावना को दोहराया। उन्होंने कथित तौर पर धांधली वाले बंगाल के जनादेश के ख़िलाफ़ एक वैध विरोध प्रदर्शन के तौर पर अपने पदों पर बने रहने को सही ठहराया। उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने पिछले पदों से इस्तीफा न दें।
सभी फैसले ममता बनर्जी पर निर्भर
पार्टी के प्रवक्ता और बेलियाघाट से विधायक कुणाल घोष ने कहा कि उनकी भविष्य की जिम्मेदारियों से संबंधित सभी फैसले ममता बनर्जी पर निर्भर करते हैं। घोष ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, "किसे क्या जिम्मेदारी और काम दिया जाएगा, यह पूरी तरह से ममता दीदी के फैसले पर निर्भर करेगा। हम सभी उनके फैसले को मानने के लिए बाध्य होंगे। वह जो भी फैसला लेंगी, वह अंतिम होगा।" उन्होंने कहा कि पार्टी का अब भी मानना है कि भाजपा की जीत जायज नहीं है। उन्होंने गड़बड़ी होने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा की जीत में निर्वाचन आयोग का पूरा-पूरा योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।