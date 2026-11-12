ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पर गरजा बुलडोजर, सुबह-सुबह कार्रवाई से बंगाल में हलचल
कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के बाहर फुटपाथ पर बना बांस का अस्थायी ढांचा हटा दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह ढांचा रास्ते पर था और इससे आसपास के लोगों को चलने में परेशानी हो रही थी।
पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। सुबह-सुबह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पर बुलडोजर चला है। कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह टीएमसी सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के सामने एक अस्थायी ढांचा हटा दिया। यह ढांचा बांस से बना था और फुटपाथ पर लगा था। निगम अधिकारियों का कहना है कि इससे रास्ते पर चलने वाले आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए इसे हटाना जरूरी था। उन्होंने आगे बताया कि कार्रवाई सुबह-सुबह शुरू हुई। केएमसी की टीम बुलडोजर लेकर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। ढांचा हटाने से पहले उनके घर के आसपास केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक बड़ी टीम भी तैनात की गई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ही यह कार्रवाई की गई।
बता दें कि यह कदम उस घटना के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जब अभिषेक बनर्जी के 39वें जन्मदिन के मौके पर उनके घर के बाहर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच देर रात झड़प हुई थी। जो शुरू में कहासुनी थी, वह धीरे-धीरे हाथापाई और पत्थरबाजी में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने उस घटना में आरोप लगाया था कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। उन्होंने भाजपा समर्थकों पर पास स्थित तृणमूल कार्यालय में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया। वहीं भाजपा पक्ष ने भी अपने कार्यकर्ताओं पर हमले की बात कही। पुलिस के अनुसार, झड़प में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए थे।
वहीं, इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी शुक्रवार रात को अपने घर के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने शनिवार को भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर पार्टी में हिम्मत है तो उनके खिलाफ बुलडोजर चलाए। ममता ने कहा था कि आपके पास कितने बुलडोजर हैं? सब ले आओ। अगर हिम्मत है तो आइए और मेरे शरीर पर अपना बुलडोजर चलाइए। मैं यहीं खड़ी हूं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ भाजपा समर्थकों ने सुबह-सुबह अभिषेक के घर को निशाना बनाया। उन्होंने इसे राज्य में अराजकता और डर का माहौल बताया।
वहीं, इस पूरे घटना से कालीघाट और आसपास के इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर लगा ढांचा लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ था। वहीं तृणमूल पक्ष इसे भाजपा की साजिश बता रहा है। दूसरी ओर पुलिस- प्रशासन का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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