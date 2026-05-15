ममता बनर्जी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, जब रेप पीड़िता की मां ने खाई कसम; कब तक नहीं करेंगी कंघी

सियालदाह कोर्ट में पीड़िता के पैरेंट्स ने नया आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने पूर्व विधायक निर्मल घोष, सोमनाथ दास और टीएमसी पदाधिकारी संजीव मुखोपाध्याय का नाम लिखा है। साथ ही मांग की है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस हिरासत में पूछताछ की जाए।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दरिंदों की हवस का शिकार हुई छात्रा की मां रत्ना देबनाथ की कसम अभी अधूरी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि वह बेटी को न्याय मिलने तक बालों में कंघी नहीं लगाएंगी। अब जब वह विधायक बन चुकी हैं, तो उन्होंने न्याय की जंग को और तेज कर दिया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। फिलहाल, छात्रा के माता-पिता ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और तीन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है।

गुरुवार को देबनाथ ने कहा, 'मैंने कल अपनी शपथ ली है। आज मुझे कुछ दस्तावेज जमा करने थे। मैं यहां वही करने आई हूं। सब कुछ ठीक है। ...मेरी बेटी इस जंग में हमेशा मेरे साथ ही है। मैं उसके बगैर कुछ नहीं कर सकती है। वह इस जंग में भी मेरे साथ है।' तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्रमुख को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर वह चाहें, तो कोर्ट जा सकती हैं।'

खाई थी कसम 9 अप्रैल को देबनाथ ने कंघी नहीं करने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था, 'मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ममता बनर्जी हैं क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरी बेटी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। ममता बनर्जी ने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? मैंने कभी अपने बालों में कंघी नहीं की, मैं कसम खाती हूं कि जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, मैं अपने बालों में कंघी नहीं करूंगी। मैं कल अपना नामांकन भरूंगी। लोग मेरा साथ दे रहे हैं और ममता बनर्जी को हारते हुए देखना चाहते हैं।'

लाठीचार्ज से सेल्फी तक का सफर बुधवार को विधानसभा परिसर में पीटीआई-भाषा से बातचीत के दौरान देबनाथ ने कहा कि उनकी लड़ाई में एक अहम मोड़ तब आया जब वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शामिल होने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचीं। उन्होंने कहा, 'मुझे पिछले साल अगस्त का वह समय याद आ गया, जब मैंने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 'नबन्ना अभियान' में हिस्सा लेते हुए पुलिस लाठीचार्ज का सामना किया था। लेकिन इस बार नबान्ना के गेट पर तैनात कोलकाता पुलिस के कर्मी मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते थे और वे मुझे अंदर तक लेकर गए।'

फिर पहुंचीं कोर्ट सियालदाह कोर्ट में पीड़िता के पैरेंट्स ने नया आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने पूर्व विधायक निर्मल घोष, सोमनाथ दास और टीएमसी पदाधिकारी संजीव मुखोपाध्याय का नाम लिखा है। साथ ही मांग की है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस हिरासत में पूछताछ की जाए। आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने पीड़िता के जल्दबाजी में दाह संस्कार कराने में अहम भूमिका निभाई है।

आरोप हैं कि तीनों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से शव को निकाल लिया था और अंतिम क्रिया कर दी थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि दूसरी बार पोस्ट मॉर्टम को भी रोकने की कोशिश की गई थी और दाह संस्कार से पहले उन्हें दस्तावेज नहीं मिले थे।