बंगाल में SIR के खिलाफ लोगों को भड़काती हैं ममता बनर्जी; चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सुरक्षा

Mamata Banerjee in Supreme Court: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य सरकार के बीच टकराव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक तीखे हलफनामे में चुनाव आयोग ने बंगाल की स्थिति को असाधारण बताते हुए शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आयोग ने आरोप लगाया कि राज्य में चुनाव अधिकारियों को व्यवस्थित तरीके से डराया-धमकाया जा रहा है और हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सार्वजनिक बयानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग का कहना है कि मुख्यमंत्री के भाषण भड़काऊ हैं, जिससे चुनाव अधिकारियों के खिलाफ नफरत और डर का माहौल बन रहा है। आयोग ने आरोप लगाया कि 14 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने 'हरि दास' नामक एक माइक्रो-ऑब्जर्वर का नाम सार्वजनिक रूप से लिया, जिससे उस अधिकारी की सुरक्षा और निष्पक्षता खतरे में पड़ गई। हलफनामे के अनुसार, मुख्यमंत्री SIR प्रक्रिया के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाकर मतदाताओं में डर पैदा कर रही हैं।

आयोग ने इन घटनाओं का किया जिक्र: 1. मुर्शिदाबाद: यहां के 9 माइक्रो-ऑब्जर्वर्स ने सामूहिक रूप से राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर काम करने से मना कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रवियों द्वारा उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं।

2. उत्तर दिनाजपुर: 15 जनवरी को करीब 700 लोगों की भीड़ ने उस स्थान पर हमला कर दिया जहां मतदाता सूची संशोधन का कार्य चल रहा था।

3. पुलिस की निष्क्रियता: चुनाव आयोग ने शिकायत की है कि बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के साथ मारपीट होने पर भी राज्य पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। कई मामलों में जिला चुनाव अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही कार्रवाई हुई।

बंगाल CEO को मिली 'Y+' सुरक्षा आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल की जमीनी स्थिति इतनी चिंताजनक है कि केंद्र सरकार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को 'Y+ कैटेगरी' की सुरक्षा देनी पड़ी है। पूरे देश में पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां चुनाव अधिकारी को इस स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। आयोग ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां SIR प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है, लेकिन बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप और मशीनरी की विफलता ने संकट खड़ा कर दिया है।

ममता बनर्जी का पलटवार वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका की पैरवी की। उन्होंने चुनाव आयोग के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में ही 'माइक्रो-ऑब्जर्वर्स' की नियुक्ति क्यों की गई है? उन्होंने तर्क दिया कि करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री ने मांग की कि 2026 का विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही कराया जाए और विशेष संशोधन की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।