Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsmamata banerjee in supreme court on sir hearing against election commission
वॉट्सऐप कमिशन है चुनाव आयोग; ममता बनर्जी ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट में खूब दीं दलीलें, CJI ने ली चुटकी

वॉट्सऐप कमिशन है चुनाव आयोग; ममता बनर्जी ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट में खूब दीं दलीलें, CJI ने ली चुटकी

संक्षेप:

ममता बनर्जी ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया वोटरों को शामिल करने के लिए नहीं बल्कि काटने के लिए है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज के रूप में शामिल करने की परमिशन होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो बंगाल के लोगों को बहुत खुशी होगी।

Feb 04, 2026 05:16 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। वकील के तौर पर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद मौजूद रहीं और उन्होंनs चुनाव आयोग की ओर से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ कई दलीलें दीं। यह न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार था कि कोई सिटिंग सीएम वकील के रूप में अदालत में पैरवी के लिए पहुंचा। ममता बनर्जी ने SIR को बंगाल के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि जब 24 सालों से यह प्रक्रिया नहीं हो पाई थी तो फिर अब इतनी जल्दी क्या है। उनका यह भी कहना था कि इसे असम में नहीं कराया जा रहा है, जहां भाजपा की सरकार है, लेकिन इसे बंगाल में कराया जा रहा है। यही नहीं उन्होंने चुनाव आयोग को इस दौरान वॉट्सऐप कमिशन भी कहा और कहा कि आयोग की ओर से मेसेजिंग ऐप पर ही चुनाव अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम ने अदालत में कार्यवाही की शुरुआत में कहा कि मैं राज्य की तरफ से हूं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यही नहीं एक बार जब ममता बनर्जी ने 5 मिनट का वक्त अपना पक्ष रखने को मांगा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको 5 नहीं बल्कि 15 मिनट देते हैं। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के समक्ष बहस करते हुए कहा कि 58 लोग वोटरों के नाम डिलीट हुए हैं। इन लोगों के पास अपील करने का विकल्प तक नहीं है।

ममता बनर्जी ने कहा कि केवल बंगाल के लोगों को बुलडोज करने की साजिश है। यही नहीं ममता बनर्जी ने कहा कि SIR की प्रक्रिया सिर्फ वोटों को डिलीट करने के लिए है। इस पर जब चुनाव आयोग के वकील ने नामों में मिसमैच वाली बात कही तो ममता बनर्जी ने एक व्यवहारिक समस्या भी गिना दी। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक लड़की का विवाह हो जाता है और वह ससुराल चली जाती है। फिर वह वहां पर अपने पति का सरनेम इस्तेमाल करने लगती है।

'शादी के बाद बेटियां ससुराल पहुंचीं तो नाम कटा और जुड़ा नहीं'

बंगाल की सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों को भी मिसमैच बताया जा रहा है और लोगों के वोट हटाए गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वकील बनीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा ही हुआ है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के नाम डिलीट हुए हैं, जो ससुराल में शिफ्ट हुई हैं। इसके अलावा ऐसे गरीब लोगों के नाम हटा दिए गए, जो रोजी-रोटी के लिए बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को बहुत खुशी होगी, यदि अदालत यह आदेश दे कि SIR में आधार कार्ड को भी मान्य किया जाएगा। इस बीच नाम में मिसमैच की बात आई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद अनुवाद करने में AI का इस्तेमाल किया होगा और उससे भी ऐसी समस्या पैदा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा, मैं एक बंधुआ मजदूर; SIR मुद्दे पर SC में ममता

'बंगाल को ही टारगेट किया जा रहा, 24 साल बाद अचानक क्यों SIR'

ममता ने कहा, 'अन्य राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी मान्य किए जा रहे हैं। सिर्फ बंगाल को ही टारगेट किया जा रहा है। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। आखिर 24 साल बाद ही क्यों SIR हो रहा है। वह भी तीन ही महीने का वक्त बचा है। इतनी जल्दी किस बात की है? फिलहाल फसल कटाई का सीजन चल रहा है। लोग यात्राएं कर रहे हैं। SIR की प्रक्रिया में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बीएलओ भी मर रहे हैं। कई लोग अस्पताल में हैं। आखिर यही प्रक्रिया असम में क्यों नहीं हो रही है।' अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। चुनाव आयोग के वकील ने एक सप्ताह का वक्त मांगा था, लेकिन बेंच ने कहा कि इस मामले में समय कम है और हमें अब अगले सोमवार को फिर से सुनवाई करनी होगी।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Mamata Banerjee Supreme Court Supreme Court News अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।