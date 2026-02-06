Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMamata Banerjee giving inflammatory speeches spreading fear Election Commission tells Supreme Court regarding SIR
भड़काऊ भाषण दे रहीं ममता बनर्जी, फैला रहीं डर; SIR पर सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग

भड़काऊ भाषण दे रहीं ममता बनर्जी, फैला रहीं डर; SIR पर सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग

संक्षेप:

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है कि वह डर फैला रहीं और भड़काऊ भाषण दे रहीं। इन भाषणों की वजह से चुनाव अधिकारियों में डराने जैसा माहौल बन गया है।

Feb 06, 2026 06:29 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) मामले पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट पहुंचकर दलीलें पेश कीं। अब चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट दायर किया है और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने, चुनाव अधिकारियों को रोकने का आरोप लगाया। आयोग का कहना है कि राज्य सरकार चुनावी अधिकारियों के खिलाफ धमकियों पर कार्रवाई करने की बीएलओ की शिकायत पर एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर एसआईआर प्रकिया के दौरान चुनावी अधिकारियों को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में आसानी से सब काम हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है कि वह डर फैला रहीं और भड़काऊ भाषण दे रहीं। इन भाषणों की वजह से चुनाव अधिकारियों पर डराने जैसा माहौल बन गया है। कई लोगों ने तो सीईओ को लेटर लिखा है और एसआईआर में लगी ड्यूटी से हटाने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 नवंबर की एक घटना का भी जिक्र किया है, जिसमें भीड़ ने सीईओ के ऑफिस में घुसने की कोशिश की और उसमें तोड़फोड़ की। इसके बाद बाहर से ताला भी लगा दिया गया। आयोग का कहना है कि इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई।

ये भी पढ़ें:ममता सरकार को SC से लगा झटका, 31 मार्च तक कर्मचारियों को DA भुगतान करने का आदेश
ये भी पढ़ें:ममता बनर्जी की तरह अखिलेश भी लड़ेंगे SIR की जंग, कार्यकर्ताओं को यह निर्देश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरुआत से ही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि इसे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, जिससे टीएमसी को नुकसान हो। एफिडेविट में चुनाव आयोग ने बताया है कि बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है, जहां पर सीईओ को वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा भी कई टॉप अधिकारियों को सुरक्षा मिली है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आरोप लगाया और कहा कि ये नाम चुनाव निकाय द्वारा इस्तेमाल किए गए 'एक रहस्यमय खराब सॉफ्टवेयर' के जरिये हटाए गए हैं। तृणमूस कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि अब तो आयोग के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सही वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गये। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कई महीनों से इस मुद्दे को उठाया था।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
Mamata Banerjee Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।