भड़काऊ भाषण दे रहीं ममता बनर्जी, फैला रहीं डर; SIR पर सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है कि वह डर फैला रहीं और भड़काऊ भाषण दे रहीं। इन भाषणों की वजह से चुनाव अधिकारियों में डराने जैसा माहौल बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) मामले पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट पहुंचकर दलीलें पेश कीं। अब चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट दायर किया है और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने, चुनाव अधिकारियों को रोकने का आरोप लगाया। आयोग का कहना है कि राज्य सरकार चुनावी अधिकारियों के खिलाफ धमकियों पर कार्रवाई करने की बीएलओ की शिकायत पर एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है। आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर एसआईआर प्रकिया के दौरान चुनावी अधिकारियों को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में आसानी से सब काम हो रहा है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया है कि वह डर फैला रहीं और भड़काऊ भाषण दे रहीं। इन भाषणों की वजह से चुनाव अधिकारियों पर डराने जैसा माहौल बन गया है। कई लोगों ने तो सीईओ को लेटर लिखा है और एसआईआर में लगी ड्यूटी से हटाने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने पिछले साल 24 नवंबर की एक घटना का भी जिक्र किया है, जिसमें भीड़ ने सीईओ के ऑफिस में घुसने की कोशिश की और उसमें तोड़फोड़ की। इसके बाद बाहर से ताला भी लगा दिया गया। आयोग का कहना है कि इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरुआत से ही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि इसे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, जिससे टीएमसी को नुकसान हो। एफिडेविट में चुनाव आयोग ने बताया है कि बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है, जहां पर सीईओ को वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा भी कई टॉप अधिकारियों को सुरक्षा मिली है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आरोप लगाया और कहा कि ये नाम चुनाव निकाय द्वारा इस्तेमाल किए गए 'एक रहस्यमय खराब सॉफ्टवेयर' के जरिये हटाए गए हैं। तृणमूस कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि अब तो आयोग के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सही वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गये। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कई महीनों से इस मुद्दे को उठाया था।
