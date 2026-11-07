'हमारे ऊपर बुलडोजर चला दो', अभिषेक के घर पर हमले से भड़कीं ममता बनर्जी

तृणमूल प्रमुख ने आरोप लगाया कि सड़क के मोड़ पर अवैध रूप से नई पूजा की अनुमति देकर उनकी पारंपरिक काली पूजा के रास्ते को जानबूझकर बाधित किया गया है।

ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर 'गुंडागर्दी' का गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि शनिवार तड़के करीब 2:00 बजे कोलकाता के कालीघाट इलाके में ममता टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला करने के बाद उपद्रवियों के एक गिरोह ने स्थानीय काली पूजा समारोह में भी भारी तोड़फोड़ और व्यवधान पैदा किया।

काली पूजा और दिवाली के त्यौहार से ठीक पहले कालीघाट में हुई इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की एकजुटता से बौखलाया हुआ है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है।

हमारे ऊपर बुलडोजर चला दो: ममता बनर्जी का तीखा पलटवार कालीघाट में मीडिया और समर्थकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "कल काली पूजा और दिवाली है। बीती रात 2:00 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला किया गया। यह हमारा इलाका है, जहां से मां काली के कई जुलूस निकलते हैं। आप यहां इस तरह का उपद्रव क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने हमारी पारंपरिक और वर्षों पुरानी पूजा की अनुमति रद्द कर दी और उसकी जगह नई पूजा आयोजित करने की इजाजत दे दी। बीती रात हमारे स्थानीय क्लबों को काम नहीं करने दिया गया... हम 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा हैं, और यही उनकी इस बौखलाहट और गुस्से की वजह है।"

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह सीधे मुकाबला करे। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से गुंडागर्दी है। लोग रात के 2:00 या 3:00 बजे आकर हमारे पार्टी दफ्तर और पूजा के कामों में खलल डालते हैं। अगर आपमें बुलडोजर चलाने की हिम्मत है, तो आकर हमारे शरीर पर बुलडोजर चला दो, हम डरने वाले नहीं हैं।"

ममता तृणमूल प्रमुख ने आरोप लगाया कि सड़क के मोड़ पर अवैध रूप से नई पूजा की अनुमति देकर उनकी पारंपरिक काली पूजा के रास्ते को जानबूझकर बाधित किया गया है।

'अभिषेक पर 6 महीने में 7 बार जानलेवा हमला' दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए दावा किया कि पिछले छह महीनों के भीतर अभिषेक बनर्जी पर यह 7वां जानलेवा हमला है। उन्होंने इस सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

कीर्ति आजाद ने बताया, "बीती रात 2:00 बजे अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन के मौके पर लाठी-डंडों और पत्थरों से लैस उपद्रवियों ने 30 से 45 मिनट तक उनके परिसर पर हमला किया और संपत्तियों में तोड़फोड़ की। आस-पास की छोटी दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया।"

आजाद ने आरोप लगाया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उसने हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें साथी की तरह सुरक्षा देकर वहां से बाहर निकाला।

कीर्ति आजाद ने भाजपा नेताओं को सचेत करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन इसे व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलना गलत है। उन्होंने कहा, "जैसा बोओगे, वैसा काटोगे। अगर कल पासा पलटा तो यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है।"