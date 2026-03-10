Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ममता बनर्जी ने SIR को लेकर 5वें दिन खत्म किया धरना, मंच पर गायब लिखकर जताया विरोध

Mar 10, 2026 10:07 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा से प्रभावित होने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग ने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश से अब वह खुल गया है। उन्होंने हर एक समुदाय के लिए न्याय की मांग की।

ममता बनर्जी ने SIR को लेकर 5वें दिन खत्म किया धरना, मंच पर गायब लिखकर जताया विरोध

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ 5वें दिन अपना धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाए गए या विचाराधीन लोगों की अपील सुनने के लिए स्वतंत्र अपीलीय अधिकरण गठित करने का निर्देश दिया गया है। इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश करेंगे। ममता ने कहा कि धरना अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस स्थिति पर नजर रखेगी।

ये भी पढ़ें:चुनावी विवाद में फिर सुलगा मेघालय, फायरिंग में दो की मौत; कर्फ्यू-सेना तैनात

ममता बनर्जी ने इसे बंगाल की जनता की जीत करार दिया, क्योंकि अब तार्किक विसंगति के आधार पर हटाए गए नामों के लिए आशा की नई किरण जगी है। ममता ने धरना शुरू करने के दो प्रमुख कारण बताए- पहला, मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाना और दूसरा- वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ना सुनिश्चित करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय में याचिका उन्होंने एक आम नागरिक के रूप में दायर की है, न कि मुख्यमंत्री के पद पर।

ये भी पढ़ें:शिकायतों की सुनवाई के लिए बनेंगे अपीलीय न्यायाधिकरण, बंगाल की मतदाता सूची पर SC

EC पर भाजपा से प्रभावित होने का आरोप

सीएम बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा से प्रभावित होने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग ने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश से अब वह खुल गया है। उन्होंने मतुआ, मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी समुदायों सहित सभी के लिए न्याय की मांग की। साथ ही, आशा जताई कि न्यायपालिका वास्तविक मतदाताओं को सूची से हटने से रोकेगी। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने प्रतीकात्मक विरोध के लिए कला का सहारा लिया। कोलकाता के मेट्रो चैनल स्थित धरनास्थल पर उन्होंने एक हरी पृष्ठभूमि वाले कैनवास पर 'SIR' और 'गायब' शब्द पेंट किए। कैनवास पर सफेद रंग से कई अनियमित वृत्त और नक्शे की रूपरेखा बनाई गई, जो धीरे-धीरे सफेद हो रही थी, जिससे मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब होने का संकेत मिलता है।

ये भी पढ़ें:आपकी हिम्मत कैसे हुई? बंगाल SIR मामले में इतना क्यों भड़क गए CJI

तृणमूल कांग्रेस के कई समर्थकों ने भी कला के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। यह कला विरोध मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन के साथ ही हुआ। इस बीच, निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिवसीय दौरा पूरा किया, ठीक उसी दिन जब धरना खत्म हुआ। ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार की भी आलोचना की और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों पर खर्च होने वाला पैसा रसोई गैस सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम मतदाता सूची संशोधन के विवाद को उजागर करता है, जहां तृणमूल कांग्रेस अब न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जता रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
West Bengal Mamata Banerjee Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।