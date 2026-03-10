ममता बनर्जी ने SIR को लेकर 5वें दिन खत्म किया धरना, मंच पर गायब लिखकर जताया विरोध

सीएम बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा से प्रभावित होने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग ने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश से अब वह खुल गया है। उन्होंने हर एक समुदाय के लिए न्याय की मांग की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ 5वें दिन अपना धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाए गए या विचाराधीन लोगों की अपील सुनने के लिए स्वतंत्र अपीलीय अधिकरण गठित करने का निर्देश दिया गया है। इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश करेंगे। ममता ने कहा कि धरना अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस स्थिति पर नजर रखेगी।

ममता बनर्जी ने इसे बंगाल की जनता की जीत करार दिया, क्योंकि अब तार्किक विसंगति के आधार पर हटाए गए नामों के लिए आशा की नई किरण जगी है। ममता ने धरना शुरू करने के दो प्रमुख कारण बताए- पहला, मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाना और दूसरा- वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ना सुनिश्चित करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय में याचिका उन्होंने एक आम नागरिक के रूप में दायर की है, न कि मुख्यमंत्री के पद पर।

EC पर भाजपा से प्रभावित होने का आरोप सीएम बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा से प्रभावित होने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग ने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश से अब वह खुल गया है। उन्होंने मतुआ, मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी समुदायों सहित सभी के लिए न्याय की मांग की। साथ ही, आशा जताई कि न्यायपालिका वास्तविक मतदाताओं को सूची से हटने से रोकेगी। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने प्रतीकात्मक विरोध के लिए कला का सहारा लिया। कोलकाता के मेट्रो चैनल स्थित धरनास्थल पर उन्होंने एक हरी पृष्ठभूमि वाले कैनवास पर 'SIR' और 'गायब' शब्द पेंट किए। कैनवास पर सफेद रंग से कई अनियमित वृत्त और नक्शे की रूपरेखा बनाई गई, जो धीरे-धीरे सफेद हो रही थी, जिससे मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब होने का संकेत मिलता है।