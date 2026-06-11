ममता बनर्जी को बड़ा पद देगी कांग्रेस, बनाएगी खरगे का डिप्टी; अभिषेक को क्या ऑफर

कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के एक होने की चर्चाएं चल रहीं हैं। हालांकि, अब तक इसे लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसी बीच खबरें हैं कि कांग्रेस की तरफ से ममता और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय पद की पेशकश की गई है।

दिल्ली में हुई गांधी और बनर्जी परिवार की मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में विलय की चर्चाओं को हवा दे दी है। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा जा रहा है कि अगर TMC का कांग्रेस में विलय होता है तो ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक को राष्ट्रीय स्तर के पद दिए जा सकते हैं। इससे पहले दोनों ही दलों के नेता विलय की चर्चाओं को खारिज करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं, TMC नेतृत्व ने भी इसपर चुप्पी साध रखी है।

कौन से पद मिलेंगे एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ममता और अभिषेक को राष्ट्रीय स्तर के पदों की पेशकश की गई है। मातृभूमि की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने ममता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक को कांग्रेस महासचिव पद की पेशकश की है। फिलहाल, इसे लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

कैसे होगा विलय? सवाल यह भी है कि विलय कैसे होगा, क्योंकि TMC विधायक और सांसद स्तर पर दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। एक ओर जहां निष्कासित विधायक रिताब्रता बनर्जी दावा कर रहे हैं कि बागी हो चुके सदस्यों की संख्या 64 पर पहुंच चुकी है। वहीं, करीब 19 सांसद काकोकी घोष दस्तीदार की अगुवाई में अलग होने की योजना बना रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि टीएमसी के बागी गुट जल्द ही ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग का रुख कर सकते हैं और नाम और चिह्न की मांग कर सकते हैं।

उन्होंने विलय की अफवाहों को खारिज किया है। साथ ही कहा है कि जहां तक ​​हमारी विधायी पार्टी की बात है, हम निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं।

क्या हुई थी बात राजनीतिक हलकों में इन मुलाकातों को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से पार्टी विलय का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच विपक्ष को मजबूत करने और INDIA गठबंधन की भविष्य की रणनीति के साथ बंगाल की स्थिति पर चर्चा हुई है। खबरें है कि टीएमसी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व को भी स्वीकार कर लिया है।