करारी हार के बाद भी तुष्टिकरण, झूठ की राजनीति कर रहीं ममता, जमकर बरसे शुभेंदु अधिकारी
इंद्रजीत मंडल नामक एक स्थानीय व्यक्ति को भीड़ ने आरोपियों में से एक होने के संदेह में कथित तौर पर उसके घर से बाहर खींचा और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। शुभेंदु ने बेकसूर बताते हुए उसकी भीड़ हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बारुईपुर में 11 साल की एक बच्ची के कथित दुष्कर्म और हत्या से जुड़े मामले को लेकर हुई हिंसा पर अपनी पूर्ववर्ती ममता बनर्जी की टिप्पणियों की गुरुवार को कड़ी आलोचना की। शुभेंदु ने ममता पर हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद "तुष्टीकरण, झूठ और उकसावे" की राजनीति जारी रखने का आरोप लगाया। बारुईपुर दुष्कर्म-हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक प्रभास मंडल की मंगलवार देर रात कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद बंगाल की सियासत गरमा गई।
मामले के बाद भड़के हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बीच इंद्रजीत मंडल नामक एक स्थानीय व्यक्ति को भीड़ ने आरोपियों में से एक होने के संदेह में कथित तौर पर उसके घर से बाहर खींचा और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। शुभेंदु ने बुधवार को इंद्रजीत को बेकसूर बताते हुए उसकी भीड़ हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। ममता ने विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि "प्रदर्शनकारियों" को गिरफ्तार किया जा रहा है। शुभेंदु ने ममता की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हिंसा में शामिल लोग दंगाई थे, जो हत्या, आगजनी, पुलिस पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे।
मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में ममता के गिरफ्तार किए गए लोगों को "प्रदर्शनकारी" बताने पर सवाल उठाया। शुभेंदु ने पूर्व मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही उन्हें और उनकी पार्टी को चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा हो और तृणमूल कांग्रेस अब "असली और नकली गुटों के बीच अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई" हो, लेकिन "आपमें (ममता) कोई बदलाव नहीं आया है।" शुभेंदु ने ममता पर "बेहिसाब तुष्टीकरण, झूठ और उकसावे" की राजनीति जारी रखने का आरोप लगाते हुए पूछा, "क्या ये बुरी आदतें अभी भी आपसे नहीं छूटी हैं?"
इंद्रजीत की भीड़ हत्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित को "उसके घर से बाहर बुलाया गया, सिर्फ उसके नाम के आधार पर उसे आरोपियों में से एक माना गया और भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।" हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए ममता द्वारा "प्रदर्शनकारियों" शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए शुभेंदु ने कहा, "ये उपद्रवी लोग -- जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, पुलिसकर्मियों पर हमला किया, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए, अफरातफरी मचाई, कानून-व्यवस्था तोड़ी और इलाके में शांति भंग करने की कोशिश की -- क्या आपकी भाषा में ये 'प्रदर्शनकारी' हैं?"
अपराध करने के दिन अब लद चुके हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ की आड़ में संगठित अपराध करने के दिन अब लद चुके हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ हत्या के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सज़ा दिलाई जाएगी। शुभेंदु ने कहा, "जैसे बलात्कार और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अत्याचार जैसे गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, वैसे ही बेगुनाह लोगों की पीट-पीटकर हत्या करने वालों के लिए भी कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को सबसे कड़ी कानूनी सजा दी जाएगी।" पुलिस के मुताबिक, इंद्रजीत की भीड़ हत्या, पुलिसकर्मियों पर हमले, पथराव, तोड़-फोड़, आगज़नी और इलाके में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के सिलसिले में अब तक 20 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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