बांग्लादेश में BNP की भारी जीत पर ममता बनर्जी ने ‘तारिक भाई’ को दी बधाई, क्या लिखा?

बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीएनपी को ममता बनर्जी ने बधाई संदेश दिया है। बीएनपी प्रमुख और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे तारिक रहमान को भी सीएम ममता ने भाई कहकर संबोधित किया है।

बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद हुए पहले चुनाव में बीएनपी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं ने इस जीत के लिए तारिक रहमान को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शुक्रवार को हुए चुनावों में जीत के बाद प्रधानमंत्री बनने जा रहे बीएनपी चीफ तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा है।

तारिक रहमान को 'भाई' कहकर संबोधित करते हुए सीएम ममता ने अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में बधाई दी। उन्होंने लिखा, "बांग्लादेश के सभी भाइयों और बहनों, सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई, शुभोनंदन। आप सभी को रमजान की अग्रिम शुभकामनाएं।" उन्होंने आगे लिखा, "इस शानदार जीत के लिए मेरे तारिक-भाई, उनकी पार्टी और सभी पार्टियों को मेरी बधाई। प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। कामना है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहें।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बधाई संदेश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीएनपी और तारिक रहमान को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बधाई संदेश पोस्ट करते हुए लिखा, "बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर अपने बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं।"

गौरतलब है कि बीएनपी की यह जीत ऐसे समय में हुई है, जब दूसरी तरफ जमात ए इस्लामी पार्टी है। जमात शुरुआत से ही भारत विरोधी मानी जाती है। बीएनपी की इतिहास भी भारत के साथी के तौर पर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जमात की तुलना में वह एक बेहतर विकल्प है। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव बहुत तेज गति से आगे बढ़ा था। इसके चलते बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी भारत खेलने नहीं आई।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से भी लगातार भारत विरोधी काम किए जा रहे थे। वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर भी भारत में काफी विरोध देखने को मिला था। पिछले 18 महीनों से दोनों देशों के संबंध लगातार खराब हो रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण शेख हसीना का भारत में होना था।