आडवाणी ने डिनर पर बुलाया था, बंगाल में BJP के निशाने पर बहुत पहले से थे सुदीप बंदोपाध्याय

2017 में रोज वैली घोटाले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार सुदीप बंदोपाध्याय 136 दिनों की जेल कैद के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। घोटाले के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को सूचित करते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की इच्छा जताई थी।

सुदीप बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के 6 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दूसरे विद्रोही सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी पार्टी बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कोलकाता उत्तर सीट से दशकों से प्रतिनिधित्व करने वाले 77 वर्षीय इस अनुभवी नेता ने इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की थी। ममता बनर्जी के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में शामिल सुदीप अब तृणमूल के अंदरूनी संकट के बीच विद्रोह का चेहरा बन गए हैं। कई वरिष्ठ नेता उन्हें अवसरवादी बता रहे हैं, जबकि उन्हें संतुलित राजनीति करने वाले के तौर पर जाना जाता रहा है।

सुदीप बंदोपाध्याय की राजनीतिक यात्रा उतार-चढ़ाव भरी रही है। 1987 में वह पहली बार विधायक बने और कांग्रेस से तृणमूल में आए थे। इसके बाद लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भाजपा ने उन्हें खासतौर पर रिझाने की कोशिश की थी। भाजपा नेतृत्व उन्हें तृणमूल को कमजोर करने और बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उपयोगी मानता थी। तब वे पार्टी के चीफ व्हिप भी रह चुके थे और संसदीय प्रक्रियाओं के गहरे जानकार थे। एलके आडवाणी ने उन्हें और शताब्दी रॉय को डिनर पर आमंत्रित किया, लेकिन सुदीप ने उस समय तृणमूल नहीं छोड़ा।

रोज वैली घोटाले में सुदीप को हुई थी जेल रोज वैली घोटाले में 2017 में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार सुदीप 136 दिनों की जेल के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। घोटाले के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को सूचित कर प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात कही थी, लेकिन आगे नहीं बढ़े। अब 2026 में तृणमूल के विद्रोह के बीच उन्होंने बिना ममता को बताए भाजपा नेताओं से संपर्क साध लिया। उनकी यह चाल पार्टी में नई बहस छेड़ गई है। कोलकाता संगठन और अन्य जिलों में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं।