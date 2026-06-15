आडवाणी ने डिनर पर बुलाया था, बंगाल में BJP के निशाने पर बहुत पहले से थे सुदीप बंदोपाध्याय
2017 में रोज वैली घोटाले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार सुदीप बंदोपाध्याय 136 दिनों की जेल कैद के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। घोटाले के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को सूचित करते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की इच्छा जताई थी।
सुदीप बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के 6 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दूसरे विद्रोही सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी पार्टी बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कोलकाता उत्तर सीट से दशकों से प्रतिनिधित्व करने वाले 77 वर्षीय इस अनुभवी नेता ने इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की थी। ममता बनर्जी के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में शामिल सुदीप अब तृणमूल के अंदरूनी संकट के बीच विद्रोह का चेहरा बन गए हैं। कई वरिष्ठ नेता उन्हें अवसरवादी बता रहे हैं, जबकि उन्हें संतुलित राजनीति करने वाले के तौर पर जाना जाता रहा है।
सुदीप बंदोपाध्याय की राजनीतिक यात्रा उतार-चढ़ाव भरी रही है। 1987 में वह पहली बार विधायक बने और कांग्रेस से तृणमूल में आए थे। इसके बाद लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भाजपा ने उन्हें खासतौर पर रिझाने की कोशिश की थी। भाजपा नेतृत्व उन्हें तृणमूल को कमजोर करने और बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उपयोगी मानता थी। तब वे पार्टी के चीफ व्हिप भी रह चुके थे और संसदीय प्रक्रियाओं के गहरे जानकार थे। एलके आडवाणी ने उन्हें और शताब्दी रॉय को डिनर पर आमंत्रित किया, लेकिन सुदीप ने उस समय तृणमूल नहीं छोड़ा।
रोज वैली घोटाले में सुदीप को हुई थी जेल
रोज वैली घोटाले में 2017 में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार सुदीप 136 दिनों की जेल के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। घोटाले के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को सूचित कर प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात कही थी, लेकिन आगे नहीं बढ़े। अब 2026 में तृणमूल के विद्रोह के बीच उन्होंने बिना ममता को बताए भाजपा नेताओं से संपर्क साध लिया। उनकी यह चाल पार्टी में नई बहस छेड़ गई है। कोलकाता संगठन और अन्य जिलों में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं।
ममता के लिए कितना बड़ा झटका
सुदीप की यह फैसला 77 साल की उम्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। कई नेता इसे तृणमूल के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव और बंगाल की राजनीति के नए समीकरण का संकेत मान रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए यह झटका सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है क्योंकि सुदीप उनके पुराने और अनुभवी सहयोगी रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि यह अस्थायी असहमति है या तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी संकट का नया मोड़। सुदीप बंदोपाध्याय की राजनीतिक बारीकी बंगाल की जटिल राजनीति को फिर से सामने रखती है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें