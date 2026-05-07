कुर्सी छिनते ही ममता बनर्जी के 'सिपहसालार' छोड़ने लगे साथ, लग गई इस्तीफों की झड़ी; कौन-कौन गया?

चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। मुख्य सलाहकार, अर्थशास्त्री और एडवोकेट जनरल समेत कई करीबियों ने इस्तीफा दे दिया है। जानिए सत्ता जाते ही कैसे ढह गया 'दीदी' का मजबूत इकोसिस्टम। पढ़ें पूरी खबर।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक युग का अंत होता दिख रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल सत्ता की कुर्सी पलटी है, बल्कि ममता बनर्जी के उस 'कोर ग्रुप' को भी तितर-बितर कर दिया है जिसने पिछले एक दशक से राज्य की सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाया था। जैसे ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार की तस्वीर साफ हुई, वैसे ही मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद नौकरशाहों, अर्थशास्त्रियों और सलाहकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रहे दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों- अलापन बंद्योपाध्याय और एच.के. द्विवेदी ने मंगलवार (5 मई 2026) को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्य सचिवालय के अधिकारी के मुताबिक, इन इस्तीफों के बाद जरूरी प्रशासनिक कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। दोनों ही अधिकारी पूर्व में राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं। राजनीति में इस तरह के 'चालाकी भरे कदमों' को 'ग्रेट एग्जिट' कहा जाता है। आइए जानते हैं कि किसने-किसने दिया इस्तीफा?

अलापन बंद्योपाध्याय: जिस 'सारथी' के लिए मोदी सरकार से भिड़ीं, उसने मोड़ा मुंह ममता बनर्जी के सबसे वफादार माने जाने वाले पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलापन बंद्योपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि 2021 में 'यास' तूफान के बाद हुए विवाद में ममता ने अलापन को बचाने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक से सीधा टकराव मोल ले लिया था। अलापन को ममता बनर्जी की प्रशासनिक 'आंख और कान' माना जाता था।

अलपन बंद्योपाध्याय साल 2021 में अपने एक ट्रांसफर आदेश को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। तब इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच भारी खींचतान देखने को मिली थी। रिटायरमेंट के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया था।

अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार: 'नैतिकता' का हवाला देकर छोड़ा WBIDC प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (WBIDC) के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा- चूंकि मुख्यमंत्री चुनाव हार गई हैं, इसलिए इस पद पर बने रहने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अभिरूप सरकार ममता बनर्जी की आर्थिक नीतियों के मुख्य वास्तुकार रहे हैं। उनके इस्तीफे से बंगाल के औद्योगिक गलियारों में यह संदेश गया है कि अब पिछली सरकार की आर्थिक नीतियां पलटने वाली हैं।

कानूनी मोर्चे पर झटका: एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता का इस्तीफा राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील और एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने भी राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी की सरकार को अदालती लड़ाइयों (विशेषकर शिक्षक भर्ती घोटाले और चुनावी हिंसा के मामलों) में बचाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही कानूनी मोर्चे पर सरकार का यह सबसे बड़ा सिपाही अब मैदान से बाहर है।

पत्रकार और मीडिया सलाहकार: नैरेटिव सेट करने वाली टीम गायब ममता बनर्जी के करीब रहने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया सलाहकारों ने भी अपने पदों से किनारा कर लिया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार ने विभिन्न अकादमियों और निगमों में महत्वपूर्ण पद दिए थे। इन इस्तीफों से साफ है कि ममता का वह 'इकोसिस्टम' जो उनके लिए सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब ढह चुका है।

ममता बनर्जी का रुख: अकेली खड़ी, पर अड़ी जहां एक तरफ उनके पुराने सिपहसालार साथ छोड़ रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी का तेवर अब भी आक्रामक है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने हार स्वीकार करने के बावजूद औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देने के बजाय "चुनाव में धांधली" का आरोप लगाया है।

कोलकाता के 'नबन्ना' (सचिवालय) में सन्नाटा पसरा है। चर्चा है कि कई अन्य आईएएस और आईपीएस अधिकारी, जो कभी 'दीदी' के करीबियों में गिने जाते थे, अब नई सरकार (बीजेपी) के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए दिल्ली और स्थानीय नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नई सरकार इन रिक्त पदों पर किन्हें नियुक्त करती है और क्या ममता बनर्जी बिना अपने इन पुराने सहयोगियों के दोबारा वापसी की राह बना पाएंगी?