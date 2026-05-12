बंगाल: भर्ती घोटाले में फंसे ममता बनर्जी के खास सुजीत बोस को 10 दिन की ED कस्टडी, बेटे ने क्या कहा?
नगरपालिका भर्ती घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के खास पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्य मंत्री सुजीत बोस को मंगलवार को विशेष अदालत ने 10 दिन की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत में भेज दिया है।
नगरपालिका भर्ती घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के खास पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्य मंत्री सुजीत बोस को मंगलवार को विशेष अदालत ने 10 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) हिरासत में भेज दिया है। ईडी की मांग पर कोर्ट ने बोस को 10 दिनों के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में सौंपा। इस मामले में ईडी पहले से ही बोस पर भर्ती में अनियमितताओं और रिश्वतखोरी का आरोप लगा रही है। सुजीत बोस को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।एजेंसी ने कथित घोटाले के सिलसिले में बोस और उनके बेटे समुद्र बोस के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों की दो बार तलाशी ली थी। जांचकर्ताओं का दावा है कि छापेमारी के दौरान मामले में संलिप्तता दर्शाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं।
बेटे समुद्र बोस ने क्या कहा?
कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुजीत बोस के बेटे समुद्र बोस ने कहा कि इस मामले पर मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनकी नाम प्रेडिकेट ऑफेंस की लिस्ट में नहीं है। ईडी ने अदालत में अपना बयान दिया है। चूंकि यह मामला सब ज्यूडिस है, इसलिए मैं इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमने हमेशा जांच में पूरा सहयोग किया है और कल वह जांच में सहयोग करने के लिए खुद गए थे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं।
क्या है मामला?
बता दें कि सुजीत बोस सोमवार को कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में ईडी के समक्ष पेश हुए थे। वे अपने बेटे समुद्र बोस के साथ सुबह करीब 10:30 बजे साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय पहुंचे। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब ईडी ने दक्षिण दमदम नगरपालिका में कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में बोस को तलब किया था। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बोस को ईडी के कई नोटिस मिले थे। एक नोटिस तो नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिन 6 अप्रैल को भी मिला था।
चुनाव प्रचार की व्यस्तता का हवाला देते हुए बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी। चुनाव समाप्त होने के बाद 1 मई को वे ईडी के समक्ष पेश हुए थे। बिधाननगर से तीन बार के विधायक सुजीत बोस ने हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार शरदवत मुखर्जी से 37,000 से अधिक मतों के अंतर से हार का सामना किया था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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