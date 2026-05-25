ममता बनर्जी को लोकसभा में लगेगा झटका, करीबी दे सकती हैं इस्तीफा; BJP में जाएंगी?

बारासात से चार बार की सांसद काकोली को तृणमूल के पुराने नेताओं में से एक माना जाता है। उनका इस्तीफा तृणमूल की चुनावी हार के बाद लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से उन्हें हटाए जाने और उनकी जगह कल्याण बनर्जी को नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।

तृणमूल कांग्रेस को एक और सियासी झटका लगने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि सुप्रीमो ममता बनर्जी की करीबी काकोली घोष दस्तीदार अब सांसद पद से इस्तीफा दे सकती हैं। हालांकि, इसे लेकर उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। रविवार को ही उन्होंने पार्टी के जिला पदाधिकारी पद से इस्तीफा दिया है। इधर, पार्टी को अपने गढ़ फलता में ही करारी हार का सामना करना पड़ा है।

सांसद पद छोड़ने की तैयारी? इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सांसद के बेटे वैद्यनाथ घोष ने कहा कि काकोली ने टीएमसी की महिला मोर्चा के पद से भी इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सांसद पद भी छोड़ सकती हैं। अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार में हुए स्कैंडल्स ने उनके परिवार की छवि को चोट पहुंचाई है।

क्यों दिया इस्तीफा उन्होंने कहा, 'बारासात लोकसभा क्षेत्र की सात विधानसभा सीटों में से टीएमसी छह सीटें हार गई। इसलिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए और पिछले 5 से 10 सालों से चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए मेरी मां ने यह कदम उठाया है।'

भ्रष्टाचार गिना दिए ममता बनर्जी के साथ अपनी मां के संबंधों को लेकर उन्होंने कहा, 'वह अभी भी ममता बनर्जी के करीब हैं, लेकिन कोई कब तक इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है? पार्थ चटर्जी के समय में नौकरियां बेची गईं, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए। ज्योतिप्रिय मल्लिक को राशन घोटाले में गिरफ्तार किया गया। हम सबने आरजी कर अस्पताल वाली घटना भी देखी। इसका नुकसान हमें भी उठाना पड़ा। हम एक पढ़े लिखे और सम्मानित परिवार से हैं। इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार को कोई कब तक झेल सकता है? उंगलियां हम पर भी उठती हैं। सिर्फ निजी पारिवारिक रिश्तों की वजह से मेरी मां अब तक चुप थीं।'

क्या भाजपा में होंगी शामिल? भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलों पर दस्तीदार ने कहा, 'बात भाजपा में शामिल होने की नहीं है। मेरी मां बस यह स्टैंड ले रही हैं कि वह भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बन सकतीं। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी ही थी।' खास बात है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय ने हाल ही में काकोली को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है।

ममता बनर्जी ने पद से हटा दिया था बारासात से चार बार की सांसद काकोली को तृणमूल के पुराने नेताओं में से एक माना जाता है। उनका इस्तीफा तृणमूल की चुनावी हार के बाद लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से उन्हें हटाए जाने और उनकी जगह वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।