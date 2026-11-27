ममता बनर्जी के भाई ने खोला अभिषेक के खिलाफ मोर्चा, थाने में दर्ज कराई शिकायत; लगाए कई आरोप
बाबन के नाम से मशहूर स्वपन बनर्जी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उनका तर्क है कि ये बयान उन संस्थाओं पर हमला हैं, जो देश के संवैधानिक ढांचे की नींव हैं।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ममता के छोटे भाई स्वपन बनर्जी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में अभिषेक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिए हैं। सात पन्नों की शिकायत में उन्होंने टीएमसी सांसद पर धमकी देने, लोक सेवकों का अपमान करने और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जनता को भड़काने का आरोप लगाया है।
इसके लिए उन्होंने अभिषेक बनर्जी के 7 नवंबर के फेसबुक वीडियो, मीडिया के सामने दिए गए बयानों और 24 सितंबर को उनके आधिकारिक एक्स हैंडल पर की गई एक पोस्ट का हवाला दिया है। शिकायत के अनुसार, अभिषेक बनर्जी ने बार-बार कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पक्षपाती है और BJP के हाथों बिक चुकी है।
ममता के भाई ने अभिषेक के खिलाफ कार्रावई की मांग की है
बाबन के नाम से मशहूर स्वपन बनर्जी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उनका तर्क है कि ये बयान उन संस्थाओं पर हमला हैं, जो देश के संवैधानिक ढांचे की नींव हैं। इसके बाद से ममता बनर्जी के परिवार के दोनों पक्षों के बीच चल रहे मतभेद और गहरे हो गए हैं। इन आरोपों पर अभिषेक बनर्जी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
पुरानी है अदावत
आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब स्वपन बनर्जी ने अपने भतीजे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। इससे पहले भी उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप में धमकी देने और बाधा डालने की घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। कालीघाट पुलिस स्टेशन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में TMC के 15 साल के शासन के दौरान धमकियां देने और डराने-धमकाने का जो चलन शुरू हुआ था वह इस साल मई में BJP के सत्ता में आने के बाद भी जारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2024 से ऐसी घटनाएं देखी हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्वपन बनर्जी कहा, "टीएमसी के शासनकाल में बहुत कुछ हुआ है। यह 2024 से चल रहा है और आज भी जारी है। सरकारी कामों में रुकावट डालने, जबरन क्लबों पर कब्जा करने और डराने-धमकाने जैसी घटनाएं हुई हैं। मैं कितना बताऊं? मैंने बहुत कुछ सहा है।"
आपको बता दें कि स्वपन बनर्जी की अपनी बड़ी बहन ममता बनर्जी के साथ लंबे समय से दूरियां चल रही हैं। एक समय ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से खुद को उनसे अलग कर लिया था और यहां तक कह दिया था कि उन्होंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सरकार बदलने के बाद से ममता के भाई को बीजेपी नेतृत्व के करीब आते देखा गया है और उन्होंने कई बार शुभेंदु अधिकारी के प्रति अपना सम्मान जताया है। हाल ही में उन्होंने दुर्गा पूजा के उद्घाटन के लिए शुभेंदु अधिकारी को आमंत्रित किया था। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री के पैर छूते हुए भी देखा गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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