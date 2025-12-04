सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती TMC, ‘बाबरी’ वाले विधायक को पार्टी से निकाल ममता बनर्जी की चेतावनी

संक्षेप: इससे पहले टीएमसी ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी जैसी मस्जिद के निर्माण की घोषणा करके विवाद खड़ा करने वाले भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया है।

बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की घोषणा कर विवाद खड़ा करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने के कुछ घंटे बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा है कि TMC कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती और ना ही इसका समर्थन करती है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी भी दी है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित कर रही थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां हुमायूं कबीर का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने जनसभा में कहा कि "तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है और इसके सख्त खिलाफ है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “हम मुर्शिदाबाद का इतिहास नहीं भूल सकते। यहां हर घर में सिराज-उद-दौला का सम्मान किया जाता है। यह जिला नवाबों की धरती है। यहां सभी धर्मों के पवित्र स्थान हैं। लोग सिराज को याद करते हैं। मुर्शिदाबाद के लोग दंगों की राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे।”

भरतपुर के विधायक हैं हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की यह टिप्पणी हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड किए जाने के तुरंत बाद आई है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा करके विवाद खड़ा करने वाले भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। पिछले कुछ सालों में पार्टी के आंतरिक मामलों समेत विभिन्न मुद्दों पर विवादित बयान देकर चर्चा में रहे कबीर ने कहा था कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी।

TMC ने पार्टी से निकाला तृणमूल के वरिष्ठ नेता फिरहाद हाकिम ने निलंबन की घोषणा करते हुए कहा कि कबीर का व्यवहार ऐसे समय में अत्यंत अनुशासनहीनता है, जब पार्टी राज्य में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए काम कर रही है। ममता बनर्जी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हाकिम ने कहा, ‘‘कबीर सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त हैं, जिसके टीएमसी सख्त खिलाफ है। टीएमसी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। अब उनका पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उन्हें निलंबित किया जा रहा है।’’

निलंबन पर क्या बोले हुमायूं कबीर? बता दें कि निलंबन की घोषणा के समय हुमायूं कबीर बहरामपुर में उस मैदान में मौजूद थे, जहां मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करने वाली थीं। कबीर ने प्रतिक्रिया मांगे जाने पर पत्रकारों से कहा कि यह निलंबन जानबूझकर किया गया अपमान है। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नया राजनीतिक संगठन बनाएंगे। कबीर ने कहा कि उनका नया संगठन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 135 सीट पर उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने आरोप लगाया, “मैं धर्मनिरपेक्ष राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री और टीएमसी के दोहरे रवैये को उजागर कर दूंगा। टीएमसी अल्पसंख्यकों को मूर्ख बना रही है और आरएसएस-भाजपा के साथ उसकी मिलीभगत है।”