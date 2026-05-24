फलता में भाजपा की जीत पर भड़कीं ममता, कहा-वोट लूटे गए; ईवीएम पर फूटा गुस्सा
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फलता में री-पोलिंग के चुनाव परिणाम पर भड़क उठी हैं। ममता ने आरोप लगाया कि इस री-पोलिंग के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने यह भी कहाकि यहां पर वोट की लूट हुई है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फलता में री-पोलिंग के चुनाव परिणाम पर भड़क उठी हैं। ममता ने आरोप लगाया कि इस री-पोलिंग के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने यह भी कहाकि यहां पर वोट की लूट हुई है। गौरतलब है कि फलता में री-पोलिंग का परिणाम आ चुका है। भाजपा ने यहां एकतरफा जीत हासिल की है। भाजपा के देबांग्शू पांडे ने एक लाख से अधिक वोटों से फलता का मैदान फतह किया है।
ईवीएम से छेड़छाड़ की बात
अपने एक्स हैंडल पर अपलोड एक वीडियो में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए कई ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने यह भी कहाकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर के बाहर कर दिया गया। ममता ने कहाकि चार मई के चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस के लोग आतंक का शिकार हो रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों के लोग मारे गए हैं। कई जगहों पर तालाबंदी हो चुकी है। ममता ने आरोप लगाया कि सभी को इस्तीफा देने पर बाध्य किया जा रहा है।
चार मई जैसे आरोप
ममता बनर्जी के आरोप यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने कहाकि भाजपा के कार्यकर्ता और सीआपीएफ जवान काउंटिंग सेंटर्स पर घुस गए। 11 बजे के बाद काउंटिंग एजेंट्स को सेंटर्स पर जाने की अनुमति नहीं थी। उनके आईडी कार्ड्स को भी छीन लिया गया था। इससे पहले ममता ने चार मई को भी ऐसे ही आरोप लगाया था। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया था। इस बीच, ममता के भतीजे अभिषेक ने भी फलता के नतीजे को लेकर निराशा जताई है।
कभी था टीएमसी का गढ़
गौरतलब है कि फलता कभी टीएमसी का गढ़ हुआ करता था। डायमंड हार्बर की तरह यहां पर विपक्षी दलों का जीतना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन रविवार को भाजपा ने टीएमसी के इस किले को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले 4 मई को आए चुनाव परिणाम में बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत हो चुका है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की भी आलोचना की है। एसआईआर के दौरान लाखों वोटों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया।
क्या रहा फलता का परिणाम
गौरतलब है कि भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने रविवार को फलता विधानसभा सीट पर 1.09 लाख मतों के अंतर से जीत दर्ज की। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर रहे। पुनर्मतदान से कुछ ही दिन पहले खान ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी, जिसे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उनका निजी फैसला बताया था। हालांकि, उस समय नामांकन वापस लेना संभव नहीं था, इसलिए उनका नाम ईवीएम में बना रहा। पांडा को 1,49,666 वोट मिले, जबकि माकपा के शंभू नाथ कुर्मी 40,645 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक मोल्ला 10,084 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
कुल 2.36 लाख मतदाताओं वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में खान को महज 7,783 वोट मिले। टीएमसी का 2011 से लगातार इस सीट पर कब्जा था और 2021 में इसने लगभग 57 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ, निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में राज्य विधानसभा में भाजपा की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। हालांकि, प्रभावी विधानसभा संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि अधिकारी ने नंदीग्राम सीट खाली करके भवानीपुर सीट बरकरार रखी है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।